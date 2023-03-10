Турция начала блокировать транзит санкционных товаров в Россию

О том, что следующие в Россию грузы застряли на таможне в Турции, передает «Business FM» со ссылкой на гендиректора компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

По его словам, грузов скопилось огромное количество.

— Многие логистические компании, которые действуют на территории Турции, уже написали обращение, письмо в министерство транспорта и ждут разъяснений, что будет в отношении этих грузов. Потому что на сегодняшний день, по сути дела, эта процедура, то есть отказ в оформлении транзита, ничем не подкреплена, никакими законодательными актами, а просто отказывают оформлять. Это очень тревожная новость, потому что ситуация критичная. Мы не раз давали комментарии в отношении того, что если будут давить вторичными санкциями в отношении грузов на Турцию, то мало не покажется, — отметил эксперт.

Информацию о возникшей с транзитом грузов проблеме подтвердил и руководитель отдела продаж компании Novelco Юрий Давар.

По его словам, ситуация обострилась еще в начале недели. Основные товары, которые не удается провезти — это товары народного потребления, бытовая техника, электроника, запчасти, продукты питания, различная брендовая одежда.

Напомнии, что, по данным ФТС, в прошлом году товарооборот России и Турции вырос на 84%. В денежном выражении это примерно 60 млрд долларов.

Некоторые эксперты связывают сложившуюся ситуацию с введением 10-го пакета европейских санкций. Именно они предполагают дополнительные ограничения на поставки в Россию целого ряда товаров, в том числе электроники, которые, как считают в Брюсселе, нужны российским военным. Кроме того, не остается без внимания и еше одна, более веская причина — недавний визит в Анкару главы Госдепа США Энтони Блинкена. Так считает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.

Ранее редакция сообщала, что российские склады переполнились невостребованной бытовой техникой.

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