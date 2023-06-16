ВТБ в очередной раз признан одним из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП

Корпорация МСП проводит рейтинг с целью выявления лидеров среди компаний с государственным участием, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе в части расширения рынков сбыта. При его составлении учитывается комплекс параметров: общий объем закупок у субъектов МСП за год и его прирост по отношению к прошлым периодам, число номенклатурных позиций и договоров с МСП, количество бесплатных обучающих семинаров для МСП, участие заказчика в программах «выращивания», повышение качества закупочной деятельности и другие факторы.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов прокомментировал:
«Поддержка среднего и малого бизнеса – это наша стратегическая задача как системообразующего банка. Особенно актуально это было в 2022 году, когда российскому бизнесу пришлось столкнуться с беспрецедентным давлением. Мы активно развиваем сотрудничество с субъектами малого и среднего бизнеса в рамках закупочной деятельности банка, в том числе в рамках инициатив по импортозамещению, и это приносит свои положительные результаты. В дальнейших планах – повышать качество взаимодействия с субъектами МСП и наращивать объемы закупок у этой категории поставщиков».
Фото: ru.freepik.com — jcomp
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