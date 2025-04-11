Виртуальный доктор научит ЗОЖ новосибирцев

В Новосибирской области появился виртуальный врач, который, используя новейшие технологии искусственного интеллекта, будет помогать жителям региона следить за своим здоровьем.

В России искусственный интеллект активно применяется в различных отраслях. На сегодняшний день эта технология стала одним из ключевых инструментов для успешной автоматизации процессов и цифровой трансформации здравоохранения. Её внедрение позволяет не только значительно сократить расходы, но и повысить эффективность работы медицинских учреждений.

В 2025 году в Новосибирской области Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики принял решение о создании медийного образа виртуального врача. Это стало частью стратегии по эффективному проведению информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни у населения.

— В Новосибирской области стартовал проект «Искусственный интеллект за здоровый образ жизни». Наш центр здоровья представил вниманию сибиряков виртуального врача Здраву, — сообщила Ольга Королёва, кандидат медицинских наук, заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Марина Фомичева, директор регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Новосибирской области, сообщила, что в будущем жители смогут обращаться к медицинскому консультанту и высказывать свои рекомендации по улучшению его работы. Этот виртуальный персонаж, представляющий собой образ молодой девушки-врача, создан с использованием искусственного интеллекта.

Ранее редакция сообщала о том, что технологии искусственного интеллекта планируют внедрять в метро Новосибирска. Нейросеть будет следить за эскалаторами и пассажиропотоком на станциях.