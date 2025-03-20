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Технологии искусственного интеллекта планируют внедрять в метро Новосибирска

  • 20/03/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Технологии искусственного интеллекта планируют внедрять в метро Новосибирска
Нейросеть будет следить за эскалаторами и пассажиропотоком на станциях

Новосибирский государственный университет и руководство Новосибирского метрополитена заключили соглашение о сотрудничестве. Основная цель — внедрение технологий искусственного интеллекта в работу метро.

— Мы считаем, что метрополитен должен быть в числе лидеров технологического развития в городской инфраструктуре, к сожалению, пока это не так, но мы активно работаем над модернизацией своей инфраструктуры. В частности, готовим переход на пассажирские составы из пяти вагонов и рассматриваем в перспективе внедрение беспилотного управления поездами метрополитена. На этом этапе очень востребованным станет искусственный интеллект, — рассказал начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

Одной из важнейших задач является повышение уровня безопасности на станциях метро. В частности, ИИ планируют подключить к контролю за состоянием эскалаторов. Руководство метрополитена планирует оснастить эскалаторы интеллектуальными системами, которые смогут автоматически останавливать движение в случае падения пассажира или возникновении другой опасной ситуации. Также в систему видеонаблюдения планируется интегрировать программы, которые будут оценивать количество пассажиров на различных участках инфраструктуры метро. Это позволит оптимизировать работу станций и поездов в часы пик.

Представители метрополитена подчеркнули, что возможности применения разработок, созданных в Центре информационных инноваций НГУ, не ограничиваются пределами Новосибирска. Подобные задачи стоят и перед коллегами в других городах России.

— Мы вполне можем выступать как пилотный объект для внедрения, опыт которого потом будет транслироваться в Москву, Санкт-Петербург и далее, — заметил по этому поводу заместитель начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Максим Серебренников.

Кроме того, руководство метрополитена рассматривает возможность отправить в следующем месяце ряд руководителей подразделений на обучение в Центр искусственного интеллекта НГУ. Это обучение поможет им лучше понять, как применять технологии искусственного интеллекта в своей работе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые нашли способ «оживить» энергетику малых городов России. Для решения проблемы можно использовать мини-ТЭЦ и современные тепловые пункты.

Источник фото: пресс-служба НГУ / Автор — Инесса Бахарева

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : искусственный интеллект Metro


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