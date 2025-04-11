Завод по производству масла из рапса под Новосибирском введут летом

Летом в ПЛП «Южный» планируется ввести в эксплуатацию флагманский проект парка — завод по переработке рапса компании ООО «Маслов». Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Напомним, компания ООО «Маслов» представила на инвестсовет области производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы в декабре 2023 года. Учредитель ООО «Маслов»: господин Цюй Фэй — 99%, ООО «Солидарность-Риелт» — 1%. Общий объём финансирования осенью 2024 года оценивался в 6,5 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда — первая очередь. Продукцию завода инвестор планирует поставлять на экспорт в Китай.

В феврале 2025 года компания начала готовить к реализации второй проект. Как пояснял финансовый директор ООО «Маслов» Иван Калькаев, в рамках нового проекта компания планирует создать завод по переработке 290 тысяч тонн пшеницы и 200 тысяч тонн муки в год. Также на площадке планируется создание мощностей для единовременного хранения 50 тысяч тонн зерновых культур. Объем капитальный вложений в проект в ценах 2023 года составлял 5,6 млрд рублей.

На форуме Инпарк-2024 министр экономического развития Лев Решетников сообщал, что «Маслов» может построить в регионе еще 2-3 проекта.

Кроме того, в ПЛП «Южный» готовятся к вводу проекты небольших компаний. Врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов рассказал, что летом 2025 года запустить проект планирует ООО «Колизей Сибстрой». Речь идет о производственно-распределительном комплексе по выпуску ЖБИ-изделий с объемом инвестиций более 200 млн рублей. По данным сервиса Контур Фокус, учредителем компании является Владимир Оганесян.

Остальные компании-резиденты получили технологические условия, завершают проектирование и в этом году начинают строиться. Напомним, осенью прошлого года шесть компаний подписали соглашения с Корпорацией развития Новосибирской области и УК «Промышленно-логистический парк» о развитии на площадке «Южного ПЛП». Их совокупный объем инвестиций составит более 1,1 млрд рублей.

Напомним, сегодня стало известно, что Южный ПЛП под Новосибирском готовит вторую очередь для приема резидентов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии увеличивают посевы рапса и других масличных культур.