Виртуальный музей судебной системы запустили в Новосибирске

В последние годы судебная система уделяет огромное внимание формированию благоприятного имиджа органов судебной власти, реализуя концептуальные информационные проекты, такие, например, как журнал «Судья» или освещение Х Всероссийского съезда судей.

Также одним из приоритетов в этой работе является реализация просветительских и образовательных программ, например, создание в регионах музеев судов и судебной власти.

— Летом 2023 года в регионе реализован такой проект и создан виртуальный Музей судебной системы Новосибирской области. Электронный ресурс можно найти по адресу: музейсуд.рф. Пока он доступен для просмотров доступен только с компьютера. В течение ближайшего месяца заработает и версия музейного портала для мобильных устройств, —сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области. — Это первый шаг в совместной работы Кассационного военного суда, Новосибирского областного суда, Арбитражного суда Новосибирской области, регионального Совета судей, Управления Судебного департамента, исторического парка «Россия – моя история» и телекомпании ОТС, создавшей видеоконтент.

Ресурс предлагает интерактивную экспозицию, где есть разделы о судах всех уровней — от мировых до кассационного, органах судейского сообщества и Управлении Судебного департамента, расположенных в Новосибирской области.

Пользователи интернета могут узнать в виртуальном музее об истории становления судебных органов столицы Сибири, о людях, которые делали эту самую историю, о делах, рассматриваемых судами в разные годы, о том, какие преобразования произошли за последние 25 лет, о том, как внедряются в работу судов новые информационные технологии. Информация представлена в виде экспозиций: (текстовые, фото- и видеоматериалы), в том числе «История Новосибирского областного суда», «Судебные дела», «Руководители суда», «Ветераны Великой отечественной войны», «Коллективы разных лет», «Экспонаты», «100 лет Новосибирскому областному суду», «Из истории становления мировой юстиции», «20 лет мировой юстиции НСО», «Хроника главных событий», «Журнал «Судебный вестник» и др.

Не случен выбор партнера — «Исторический парк «Моя страна – моя история». Это на сегодня самый масштабный экспозиционный комплекс в России, где представлены все новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты.