Новосибирские ученые предложили экологичный способ очистки воды

Новосибирские ученые НЭТИ совместно с учеными Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН предложил экологичное решение для очистки сточных вод с использованием фотокатализа. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ. Метод более экономичен по сравнению с аналогами.

— Потенциальными пользователями, в первую очередь, называются предприятия транспортной и химической отраслей, технологический процесс которых предполагает образование сточных вод с органическими примесями, — говорится в сообщении.

По словам заведующего кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ кандидат химических наук Николай Громов, проект работает на стыке нескольких направлений. С одной стороны — синтез катализаторов и изучение его свойств, с другой — изучение эффективности его работы.

Экологичный метод новосибирских ученых основывается на фотокаталитическом подходе (ускорение химической реакции, обусловленное совместным действием катализатора и облучения светом). Такой подход позволяет получить на выходе сточные воды с допустимым уровнем органических загрязнений.

— Мы предлагаем вариант, который позволит снизить расходы на доочистку благодаря многоразовости катализаторов, — подчеркнул Громов.

Ученые НЭТИ получили грант правительства Новосибирской области для реализации своего проекта и сейчас занимаются исследованием физико-химического процесса. Разработка катализатора продолжается в Институте катализа имени Г. К. Борескова СО РАН.

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