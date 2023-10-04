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Анатолий Локоть прокомментировал последствия термоядерного взрыва над Сибирью

  • 04/10/2023, 13:37
Автор:
Анатолий Локоть прокомментировал последствия термоядерного взрыва над Сибирью
О том, что он может оказаться полезен, в авторской программе сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

— Как физик по образованию я могу точно сказать. что ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян о проведении показательного термоядерного взрыва над Сибирью.

По мнению мэра, последствия этого взрыва будут сказываться на территории тысячелетия.

— В ходе высокоэнергетического взрыва образуются элементы период полураспада которых составляет сотни, тысячи лет, — добавил мэр. — К проблеме наземных термоядерных взрывов нужно относиться очень ответственно.

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своей авторской передаче заявила о том, что ядерный взрыв над Сибирью может оказаться полезным. Об этом она рассказала со ссылкой на «одного умного человека, инженера-радиоэлектроника».

— Мы знали об этом еще в советское время: если произвести в сотнях километрах над нашей же территорией, например, над Сибирью, термоядерный, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии, — сообщила в передаче Симоньян. t.me/msimonyan  — А что будет? Будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся «цифра», все спутники, даже камера, на которую меня сейчас снимают. Мы вернемся с вами в 1993 год. Я вам скажу — чудесно же жили. Я даже обрадуюсь. Как минимум, родителям не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет.

По ее словам, «такой взрыв стал бы хорошим предупреждением западным странам».

Фото мэра Новосибирска – Infopro54, Маргариты Симоньян – скрин из авторской передачи главного редактора RT

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : термоядерный взрыв над Сибирью Маргарита Симоньян Анатолий Локоть


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