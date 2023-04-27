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Белорусский бизнес может локализовать свои производства в Новосибирске

  • 27/04/2023, 17:08
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делегация Белоруссии в Новосибирске
Речь идет о промышленной кооперации.

— Сегодня несколько столичных предприятий рассматривают вопрос о локализации своих производств на территории Новосибирской области. Речь идет о промышленной кооперации, и мы видим взаимовыгодный интерес, который может этому способствовать, как по открытию белорусских предприятий на территории вашего региона, так и новосибирских на территории нашей республики, — рассказал редакции Infopro54 председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович.

Он пояснил, что белорусская делегация, в которую входят и представители минских предприятий, планирует изучить Академпарк, Технопарк и промышленные площадки Новосибирска, чтобы понять условия, которые будут способствовать перемещению предприятий республики в Новосибирскую область. Официальный визит делегации Белоруссии начался с круглого стола с представителями бизнеса региона «Перспективный потенциал Новосибирска и Минска». Встречу организовала мэрия города на площадке АО «Банк Акцепт»

— По итогам 2022 года темп роста производства промышленной продукции в Минске составил 128%, по итогам 1 квартала 2023 года — 120,5%. Минск давно работает на импортозамещение, и эта ставка в развитии промсектора доказала свое преимущество: позволила не только сохранить отечественное промышленное производство, но и стимулировать создание и развитие новых высокотехнологичных производств, — сообщил в ходе круглого стола по вопросам двухстороннего сотрудничества в сфере промышленности «Промышленный потенциал Новосибирска и Минска» Владимир Наумович. — В целях снижения зависимости от импорта город ежегодно разрабатывает и утверждает программу импортозамещения с учетом сохранения тенденции по ежегодному наращиванию выпуска импортозамещающей продукции. В 2023 году объем выпуска по этой программе составит порядка 2 млрд долларов США, из них 1,2 млрд будет обеспечено субъектами малого и среднего бизнеса по 483 товарным позициям. Я озвучиваю эти цифры, чтобы показать насколько мы готовы к расширению программы сотрудничества.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин отметил, что новосибирские предприятия проявили большой интерес к сотрудничеству с коллегами из Белоруссии и все участники «разобраны» по B2B-встречам.

— Безусловно, мы будем отлеживать итоги этих переговоров и оказывать содействие предпринимателям в реализации совместных планов, — пояснил Витухин. — Кроме того, мы планируем изучить опыт коллег из «Минского городского технопарка», чтобы внедрить в своих бизнес-инкубаторах и центрах поддержки бизнеса лучшие практики.

Владимир Наумович, в свою очередь, сообщил, что Минск готов предоставлять льготные условия для резидентов, готовых вести деятельность в технопарке города, а также в свободной экономической зоне.

Вопросы у участников круглого стола вызвали возможности финансового сопровождения деятельности партнеров в рамках ВЭД, в силу сложившейся геополитической обстановки.

— Сегодня у региональных банков есть технологии взаимодействия с участникам ВЭД на всех этапах: от заключения контракта до исполнения обязательств, в том числе по  лизинговым программам. И всегда — с особым, индивидуальным подходом к интересам клиентов, — сообщила председатель правления АО «Банк Акцепт» Елена Терехина.

Стоит отметить, что в составе белорусской делегации были представители не только ООО «Минский городской технопарк», но и администрации Заводского района Минска, СП ЗАО «МАЗ-МАН», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Минский часовой завод».

Напомним, на территории региона уже локализовано несколько крупных проектов с белорусским бизнесом. К примеру, на ООО «Сибэлектропривод»  организовано производство продукции для «БелАЗ-Холдинга». Российско-белорусское предприятие «Белкоммунмаш» («БКМ-Сибирь») проводит модернизацию трамваев. Новосибирская область также заявляла о готовности предложением к белорусским производителям по поводу локализации на территории региона производства оборудования для нужд сельских товаропроизводителей. Речь идет о совместном производстве доильных залов и техники для растениеводства — самоходных опрыскивателей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске проходит ярмарка белорусских товаров

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность ВЭД

Регионы: Республика Беларусь Новосибирск Минск

Теги : промышленная кооперация делегация Белоруссии в Новосибирске Белорусские производители


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