Вклад «Спутник» поможет накопить деньги

Накопления формируют финансовую подушку безопасности, позволяющую сохранить привычный образ жизни при наступлении непредвиденной ситуации – задержке зарплаты, возникновении больших расходов на лечение и т.д. Оптимальный размер финансовой подушки составляет 3-6 средних месячных зарплат.

Накопления не обязательно хранить в наличных деньгах. Гораздо выгоднее положить их на один или несколько вкладов с разными сроками, которые можно досрочно закрывать без потери процентов.

Отличным вариантом для приумножения сбережений является вклад «Спутник». Проценты по нему начисляются ежедневно, а выплачиваются – в конце каждого месяца. Чтобы получать максимальную ставку – до 11% годовых, достаточно рассчитываться любой картой Банка «Левобережный» на 10 000 рублей в месяц. Дополнительно за безналичные расчеты вам будет возвращаться кешбэк.

Вклад можно открыть на сумму от 1 000 рублей. Пополнять и снимать с него средства вы сможете в любое время. Вклад действует 1 год. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохранятся и не будут пересчитываться. Но закрывать вклад и не нужно, даже если вам понадобилось снять с него почти всю сумму. Можно оставить неснижаемый остаток 1 000 рублей, а потом по возможности пополнять вклад, и он продолжит приносить доход.

Открыть вклад «Спутник» вы можете в любом офисе Банка «Левобережный» или в BL-online. Чтобы получить консультацию, оставьте заявку на сайте или позвоните в единую справочную службу: 8-800-3333-555.

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