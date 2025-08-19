Рекламодателям

Новосибирцы выбирают краткосрочные вклады

  • 19/08/2025, 15:40
Новосибирцы выбирают краткосрочные вклады
По итогам семи месяцев 2025 года две трети депозитов – это продукты сроком от трех до шести месяцев, а четверть средств размещена на срок от года до двух лет

В первом полугодии объем привлеченных средств от розничных клиентов ВТБ в Новосибирской области достиг отметки свыше 228 миллиардов рублей. Тенденция к накоплению сохраняется, даже при уменьшении ключевой ставки и пересмотре доходности по вкладам.

Основная часть портфеля пассивов, а именно три четверти, приходится на традиционные инструменты сбережения – срочные вклады и накопительные счета. Их суммарный объем за шесть месяцев составил 179 миллиардов рублей. Объем инвестиционных продуктов в портфеле превысил 49 миллиардов рублей.

Несмотря на снижение ключевой ставки и уменьшение прибыльности депозитов, жители Новосибирска не утратили интереса к сберегательным инструментам. В июле новосибирцы открыли в банке 20,8 тысяч новых вкладов и 16,7 тысяч накопительных счетов. Заметен сдвиг спроса в сторону краткосрочных продуктов: 40% вкладов открыто на три месяца, еще 40% – на полгода. По итогам семи месяцев 2025 года две трети депозитов клиентов банка в регионе – это продукты сроком от трех до шести месяцев, а четверть средств размещена на срок от года до двух лет.

По словам Сергея Никулина, управляющего ВТБ в Новосибирской области, корректировка ставок по депозитам замедлила темпы роста рынка сбережений, но он продолжает расти. В структуре новых вкладов 80% средств размещены на сроки до полугода. Параллельно формируется тренд на инвестиционные стратегии, и портфель инвестиционных продуктов клиентов банка в регионе с начала года увеличился на 11%.

Согласно оценкам кредитной организации, в июле портфель пассивов физических лиц в российских банках увеличился на 793 миллиарда рублей. С начала года россияне нарастили объем сбережений на 6%, и сейчас он превышает 61 триллион рублей. Главным стимулом роста рынка сбережений являются вклады в национальной валюте.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

1 533

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы накопления инвестиции ВТБ вклады


0
0

