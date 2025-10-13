Рынок сбережений вырос на 7% с начала 2025 года

За первые три квартала 2025 года российский рынок сбережений физических лиц продемонстрировал увеличение приблизительно на 7%, достигнув к концу сентября отметки в 61,5 триллиона рублей. В структуре этого рынка преобладание национальной валюты остается неизменно значительным – около 95%, что эквивалентно 58,3 триллиона рублей.

По данным аналитиков ВТБ, после незначительного снижения темпов роста в августе, в сентябре наблюдалось ускорение месячного прироста рынка до примерно 0,6%. Главным драйвером роста стали рублевые депозиты на определенный срок, которые показали приток средств около 1,0%. В то же время рублевые средства до востребования практически не изменились. Это объясняется сезонным увеличением потребительских расходов и уменьшением процентных ставок по сберегательным продуктам.

Алексей Охорзин, старший вице-президент и руководитель департамента розничных продуктов ВТБ, отметил, что, несмотря на корректировку ключевой ставки, кредитные организации продолжают предлагать выгодные условия по депозитам на средний срок, что стимулирует интерес клиентов к сбережениям.