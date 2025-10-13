Рынок сбережений вырос на 7% с начала 2025 года

За первые три квартала 2025 года российский рынок сбережений физических лиц продемонстрировал увеличение приблизительно на 7%, достигнув к концу сентября отметки в 61,5 триллиона рублей. В структуре этого рынка преобладание национальной валюты остается неизменно значительным – около 95%, что эквивалентно 58,3 триллиона рублей.
По данным аналитиков ВТБ, после незначительного снижения темпов роста в августе, в сентябре наблюдалось ускорение месячного прироста рынка до примерно 0,6%. Главным драйвером роста стали рублевые депозиты на определенный срок, которые показали приток средств около 1,0%. В то же время рублевые средства до востребования практически не изменились. Это объясняется сезонным увеличением потребительских расходов и уменьшением процентных ставок по сберегательным продуктам.
Алексей Охорзин, старший вице-президент и руководитель департамента розничных продуктов ВТБ, отметил, что, несмотря на корректировку ключевой ставки, кредитные организации продолжают предлагать выгодные условия по депозитам на средний срок, что стимулирует интерес клиентов к сбережениям.
— Мы прогнозируем, что к концу 2025 года общий объем рынка пассивов достигнет 66,2 триллиона рублей, из которых 62,8 триллиона будут номинированы в рублях. В годовом исчислении это означает рост на 15% и 17% соответственно, — заключил эксперт.
Фото: freepik.com/Автор: ededchechine
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru