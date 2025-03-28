Муниципальному «Метро МиР» заблокировали реорганизацию в Новосибирске

По исполнительному производству в отношении муниципального предприятия «Метро Мир» вынесено постановление о запрете совершения определенных действий. Об этом сообщил общественник Евгений Митрофанов. Однако в части документа, который он приводит, нет подтверждения, что речь идет именно о МП «Метро МиР»

Общественник утверждает, что «Метро МиР» запрещено вносить регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ в части изменения сведений в размере уставного капитала, информации о реорганизации, ликвидации. Постановление об исполнении направлено в инспекцию ФНС по Центральному району Новосибирска. При этом муниципальное предприятие указывается в документе, как ООО.

— Непонятно, конечно, почему указано сведения об участниках ООО и направлено для исполнения в Центральную ИФНС которой давно нет, а не в специализированную МФНС 16, но не будем придираться. Посыл ясен, — заявил Митрофанов.

Напомним, на этой неделе стало известно, что комиссия по административной реформе мэрии Новосибирска приняла решение о реорганизации и слиянии муниципальных предприятий и учреждений — МКУ «УДС», МБУ «ГЦОДД», МКУ«УЗТИИС», МКУ «Гормост» и МП «МетроМир». Предполагалось, что «метро МиР» войдет в единую службу заказчика, которая станет уполномоченным владельцем всех автодорог в границах Новосибирска (и единственным центром принятия решений по осуществлению дорожной деятельности).

С 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика были возбуждены несколько уголовных дел. В сентябре 2023 компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР» обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств. В январе 2024-го стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП. В середине мая мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском на 48 млн рублей к «МетроМиР». В марте 2024 УФАС потребовало реорганизовать МП «Метро МиР». В июне мэрия Новосибирска сообщила, что предоставит субсидию муниципальному предприятию «МетроМиР» на восстановление платежеспособности.

В марте 2025 Евгений Митрофанов сообщил, что в отношении начальника нового департамента транспорта мэрии Новосибирска, бывшего руководителя муниципального предприятия «Метро МиР» Павла Ивахненко возбуждено дело по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Он не подал заявление о признании юридического лица банкротом при наличии признаков несостоятельности компании. Об этом в ответ на запрос Митрофанова сообщили в межрайонной ИФНС.

По данным сервиса Контур Фокус, выручка предприятия в 2023 году составила 780,9 млн, рублей (+ 5%), чистая прибыль — 4,7 млн. Компания является ответчиком по 83 делам, открытым в течение года, на общую сумму 564 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что муниципальное «Метро МиР» заплатит за неосновательное обогащение в Новосибирске. Суд обязал подрядчика вернуть неотработанный аванс.