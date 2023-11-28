Владельца катера наказали за банан в Новосибирске

Суд запретил владельцу судна катать желающих по акватории Обского моря. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Житель Новосибирской области занимался предпринимательством, катая всех желающих на «банане» по Обскому водохранилищу. Однако, как выяснила прокуратура, у мужчины отсутствовала регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

― В целях защиты прав и законных интересов граждан транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете указанной деятельности владельцем водного транспорта до получения им разрешительных документов, ― говорится в сообщении.

Иск был удовлетворен.

Ранее редакция сообщала о том, что Владелец катера потерял двух детей, катая их по морю на «банане» под Новосибирском.