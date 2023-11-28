Нина Шалабаева: о ротации мобилизованных на СВО

Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека Новосибирской области:

— В 2023 году ко мне поступили 230 жалоб от участников СВО и членов их семей. В отличие от 2022 года, изменилась тема обращений. Чаще всего это:

несогласие с заключением военно-врачебной экспертизы,

неоказание или ненадлежащее оказание медицинской помощи,

непредоставление отпусков, в том числе с ранением, для прохождения реабилитации,

обращение за содействием в сборе документов, подтверждающих участие в СВО,

возвращение из плена,

реабилитация,

розыск и установление без вести пропавших.

Я напрямую работаю с уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой, которая подключает Международный Красный Крест», с Минобороны РФ, сотрудничаю с коллегами из других регионов. Это очень здорово, так как наши запросы выполняются намного быстрее. Я говорю про включение в список обмена пленных и т.д. Благодаря этой работе мы вернули из плена троих участников.

О ротации мобилизованных

Ко мне не обращались с ротацией мобилизованных. Когда в ДК Октябрьской революции в Новосибирске обсуждалась эта тема, я была на Совете уполномоченных в Москве. Я не знала об этом. Думаю, что там были представители, которые отвечают за это и они к чему-то там пришли, к какому-то взаимопониманию. Я узнала о встрече, когда вернулась в Новосибирск.

Но о чем я бы хотела сказать. Да, идут боевые действия — нужно называть вещи своими именами. Однако, когда шла Великая Отечественная война, в неменьшей степени сыграл свою роль тыл: жены, матери, дети тех солдат и офицеров, которые сделали все для фронта, все для Победы.

Пытаются иногда расколоть общество и спровоцировать: «Выходите с плакатами!». Да нельзя [выходить]! Этим самым вы подвергаете опасности жизни тех ребят, которые находятся там [на СВО]. Нельзя раскалывать страну! Мы должны держаться!

Низкий поклон людям и организациям, которые оказывают поддержку, собирают гуманитарную помощь, понимают значимость тыла, понимают, что тыл должен быть в связке с зоной боевых действий.

Я, возможно, скажу жесткую вещь, и в мой адрес будет критика, но я это сделаю. Когда шла Великая Отечественная война, уходили на фронт, особенно из сельской местности, отцы, сыновья, девчонки, была бронь на оборонных предприятиях, но никто не просил никаких денег. Все понимали, что выбор небольшой: мы живем либо нас нет. И сейчас, на мой взгляд, такая же ситуация. Либо мы существуем как страна и как граждане страны, либо нас не будет, так как против нас ополчились все. Должно понимание какое-то быть этого.

Я со многими спорю на эту тему, а с некоторыми у нас вообще разошлись точки зрения. Когда говорят: «Зачем президент объявил [СВО]? Не нужно было начинать». Хорошо, мы бы не начали, а были бы мы вообще сейчас как страна, как государство? [Это то же самое, когда] говорят: «А зачем Ленинград блокадный? Нужно было сдать!» Вы о чем говорите?! Вы историю вообще знаете?!

Понятно, что сейчас каждый переживает за своего сына, мужа, брата. Но победа все равно будет, нужно сделать все для того, чтобы она была и чтобы внутри страны не было раздрая.

Нина Шалабаева в 2010-2011 годах возглавляла аппарат Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». С 2011 по 2013 годы ― в период проведения двух федеральных избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва в 2011 году и Президента Российской Федерации в 2012 году ― занимала должность заместителя председателя Избирательной комиссии Новосибирской области. 28 ноября 2013 года назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.

По материалам выступления на пресс-конференции.