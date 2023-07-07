В Новосибирской области суд признал владельца суши-бара виновным в массовом отравлении людей

В Венгеровском районном суде Новосибирской области огласили приговор по делу о массовом отравлении продукцией бара «Суши-Хаус», говорится в группе судов Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». Владельца бара «Суши Хаус» Ивана Тырышкина суд признал виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) и назначил ему один год ограничения свободы.

Как ранее сообщала прокуратура региона, в ноябре 2021 года жители Татарска начали массово обращаться в медицинское учреждение с жалобами на заболевания желудочно-кишечного тракта. В ходе уголовно-процессуальной проверки было установлено 74 потерпевших. Все они приобретали продукцию местного предприятия «Суши Хаус». Его руководителю предъявили обвинение.

— Употребление приготовленной сотрудниками предприятия недоброкачественной пищи в период с 18.11.2021 г. по 22.11.2021 г. посетителями предприятия повлекло их массовое заболевание острыми инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (сальмолелла, гастроэнтерит), — уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция рассказывала, что специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области приступили к эпидемиологическому расследованию из-за подозрения на инфекционное заболевание у детей и сотрудников летнего оздоровительного лагеря «Зеленая республика».