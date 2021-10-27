Владимир Кехман ушел из оперного театра Новосибирска

Два московских театра получили новых руководителей, об этом сообщили в Министерстве культуры России. Владимир Кехман стал гендиректором МХАТ им. Горького, Константин Хабенский — художественным руководителем МХТ им. Чехова.

Владимир Кехман до недавнего времени параллельно занимал посты художественного руководителя в Михайловском театре и Новосибирском государственном театре оперы и балета. Он останется худруком Михайловского театра, а его место в Новосибирском театре займет дирижер Дмитрий Юровский. В Минкультуры ждут, что Кехман поддержит коллектив МХАТа в кризисной ситуации и решит задачи по приведению в порядок театра, который нуждается в ремонте.

— Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте, — пояснили в ведомстве.

Владимир Кехман назначен генеральным директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета в 2015 году. С декабря 2017 года — художественный руководитель театра.

Напомним, в августе были подведены итоги тендера на проведение ремонтно-реставрационных работ чердачно-кровельной системы здания Новосибирского театра оперы и балета стоимостью 1,17 млрд рублей. Контракт был заключен с ООО «РСК-Ренессанс». Компания уже работала по другим реставрационным проектам театра. К примеру, в 2019-м она выиграла тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ репетиционного зала (зона «А») и помещений зоны «Д» за 215 млн рублей. Ранее компания выполняла ремонтно-реставрационные работы на фасадах зон «Е», «Ж», «Д», кровле зоны «Д» и работы по усилению грунтового основания фундамента здания зон «Е», «Д». Стоимость этого контракта была 165,5 млн рублей.

Дмитрий Юровский с 2015 года и до недавнего времени был музыкальным руководителем и главным дирижером НОВАТ. Под музыкальным руководством Дмитрия Юровского в театре состоялись премьеры опер «Борис Годунов» Мусоргского (2015, режиссер Дмитрий Белов), «Турандот» Пуччини, «Пиковая дама. Игра» Чайковского, «Аида» Верди, «Любовный напиток» Доницетти, «Бал-маскарад» Верди (2016-2017, режиссер Вячеслав Стародубцев), «Севильский цирюльник» Россини (2018, режиссер Дмитрий Белянушкин), «Фальстаф» Верди (2020), «Иоланта» Чайковского (2020), «Дидона и Эней» Пёрселла (2020), «Снегурочка» Римского-Корсакова (концертное исполнение, 2020), «Кащей Бессмертный» Римского-Корсакова (2020), «Волшебная флейта» Моцарта (2021), «Тоска» (2021) Пуччини; балетов «Ромео и Джульетта» Прокофьева (2016), «Лебединое озеро» Чайковского (2019), «Класс-концерт» на музыку Глазунова, Лядова, Рубинштейна, Шостаковича (2019), «Рубины» на муз. Стравинского (балет Джорджа Баланчина©, 2019), «Тема с вариациями» на муз. Чайковского (балет Джорджа Баланчина©, 2019), Драгоценности (балет Джорджа Баланчина©, 2019), говорится на сайте театра.