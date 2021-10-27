Лицензионная программа Microsoft PowerPoint 2021 и ее возможности

Особенности и возможности программы microsoft office PowerPoint

Программа microsoft office powerpoint 2019 поддерживает высокое разрешение, предусматривает возможность быстрых переходов между слайдами, анимированных и динамических вставок. С ее помощью можно добавлять:

фотографии;

звуковые эффекты;

видеоматериалы.

Благодаря этой программе многие пользователи по-другому взглянули на процесс создания презентаций. Подобное стало возможным за счет внушительного набора визуальных инструментов и звуковых эффектов. Особо стоит выделить графику в PowerPoint. У докладчика есть возможность проверки и репетиций своих презентаций.

Существует также мобильная версия программы, в ней доступны функции просмотра, редактирования и создания презентаций. Все это можно делать пошагово. Выбирать темы из набора имеющихся схем, заниматься видеомонтажом и улучшением качества фотографий. Помимо этого, можно:

Устанавливать закладки на избранные фрагменты. Пользоваться опцией автоматического расширения при показе слайдов. Применять направляющие для коррекции фигур и блоков текста на слайдах. Вставлять и редактировать масштабируемые векторные изображения. Увеличить диаграммы и графики, прочие графические объекты в пару кликов.

Программа позволяет редактировать графику, выполнять коррекцию цвета и форматировать, внедрять художественные эффекты, анимацию.

При необходимости может осуществляться коллегиальное внесение правок, предусмотрена возможность обмена комментариями в рамках программного интерфейса.

PowerPoint – это самый удобный и быстрый способ создания электронных презентаций. Программа работает на базе разных операционных систем, включая Microsoft Windows и Android.

Где используется программа

Одно из преимуществ программы заключается в широких возможностях ее применения. Она позволяет создавать презентации любой сложности, выполнять их демонстрацию не только на компьютере, но и на большом экране.

Данной программой пользуются практически все образовательные учреждения при проведении лекций и практических занятий. В большом количестве организаций слайды презентаций помогают визуализировать отчеты и аналитическую информацию. PowerPoint часто пользуются на конференциях.

Программа обладает мощным функционалом, с ее помощью можно создавать анимационные ролики, видео, баннеры, инфографику. Варианты использования PowerPoint могут быть нестандартными.

Создание презентаций в PowerPoint – это творческий процесс. Программа востребована не только среди сотрудников рекламных агентств. Управление слайдами может осуществляться вручную, также возможен вариант с их автоматической сменой через определенные временные промежутки, установленные пользователем.

PowerPoint задействуют при проведении бизнес и рекламных презентаций, для наглядной демонстрации графиков продаж. В программе создают инфографику, визуальные резюме, слайд-шоу из фотографий, сделанных, например, в путешествии. Она все чаще используется при проведении выставочных мероприятий. Это уникальный инструмент, обладающий широким набором функций.

Технические нюансы формирования презентаций в рамках PowerPoint

Для размещения информации применяются отдельные листы, представляющие собой слайды.

У каждого слайда может быть индивидуальный дизайн и размер. Информацию представляют в текстовой форме, в виде фотографий и видео.

При необходимости каждый информационный блок на слайдах можно дополнять анимацией. Использовать ее для переходов.

Point используют, когда возникает необходимость в представлении какой-то информации аудитории. Возможности программы не ограничиваются созданием слайдов. При желании в ней можно делать даже мультипликационные ролики, не говоря уже об инфографики и электронных курсах. Программа позволяет с легкостью доносить свои идеи и истории до аудитории. Благодаря ей устное описание продукта заменяется более наглядными визуальными образами.

Результат проделанной работы можно сохранять в различных форматах. Презентации, созданные в PowerPoint, выглядят эффектно. Для их получения применяется шаблон, включающий в себя цвет фона либо картинку. Пользователям предлагается набор шрифтов и макетов слайдов.

Программа Microsoft office PowerPoint постоянно совершенствуется, каждая новая версия становится лучше предыдущей. Ею можно пользоваться дома и в офисе.