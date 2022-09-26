Рекламодателям

При желании «удалиться» из Сети можно воспользоваться «законом о забвении»

  • 26/09/2022, 12:19
Автор:
как удалить информацию о себе из Интернета
С его помощью служба поддержки поискового сервиса может по просьбе удалить результаты поисковых запросов о вас, поясняет эксперт.

Глава компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» рассказал о мерах, которые помогут свести к минимуму ваше присутствие в сети Интернет, если вдруг возникло такое желание. Для этого прежде всего необходимо отправить запрос в поисковики и брокерам данных на основании действующего на территории России «закона о забвении». С его помощью служба поддержки поискового сервиса может по просьбе удалить результаты поисковых запросов о вас.

По словам Мясоедова, данная мера способна осложнить поиск информации о вас, но она по-прежнему будет оставаться на сайтах. Поэтому вторым шагом будет правильно воспользоваться поиском локальных так называемых брокеров данных – компаний, которые на протяжении многих лет агрегируют у себя данные о пользователях и позднее продают их рекламодателям.

Найти дата-брокеров можно через поисковики, уточняет эксперт.

Вышеупомянутые меры вкупе с удалением всех аккаунтов в соцсетях вручную и закрытием личных кабинетов на сайтах могут не решить задачу целиком, но они создадут ширму, за которой найти пользователя будет очень сложно, уверяет специалист.

Фото: pixabay.com — geralt

671

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : удалиться из сети поиск как удалить информацию о себе из интернета Интернет


назначение в правительстве Томской области

Владимир Мазур нашел строительного зама в Москве

Ранее чиновник работал заместителем префекта северного административного округа столицы.
Читать статью >>
режим повышенной готовности

Роспотребнадзор попросил ограничить массовые мероприятия в Новосибирске

И снова продлить в области режим повышенной готовности.
Читать статью >>
кто не попадает под частичную мобилизацию

От частичной мобилизации в Новосибирской области освободят ценных специалистов

Губернатор региона дал поручение в индивидуальном порядке принимать такие решения.
Читать статью >>
Отопительный сезон

На Плющихинском жилмассиве энергетики прогнозируют проблемы в отопительным сезоне

По мнению энергетиков, «мощности самопальной котельной может не хватить для отопления жилмассива».
Читать статью >>

Актуальный разговор

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники

Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники — об обязательной сертификации продукции российских производителей спецтехники, современном российском машиностроении и выходе на рынок России китайских производителей.
Все материалы
Лента новостей

Владимир Мазур нашел строительного зама в Москве

26/09/2022, 11:48

В Новосибирской области стартовал конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей»

26/09/2022, 11:48

Роспотребнадзор попросил ограничить массовые мероприятия в Новосибирске

26/09/2022, 11:33

От частичной мобилизации в Новосибирской области освободят ценных специалистов

26/09/2022, 10:46
Популярное

Призванным по частичной мобилизации военнослужащим запретили брать с собой смартфоны

26/09/2022, 10:08

Малоимущие семьи будут получать универсальное пособие

23/09/2022, 17:03

В Новосибирске приставы принудили арендатора-должника освободить бомбоубежище

23/09/2022, 15:12

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Как в школе: пройди тест и получи промокод в «Лицей»

26/09/2022, 11:25

Компании МСБ могут получить до 10 млн рублей в кредит без залога

23/09/2022, 18:26

Эксперты ВТБ прогнозируют рост объема транзакций по картам на 15%

23/09/2022, 16:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска