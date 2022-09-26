При желании «удалиться» из Сети можно воспользоваться «законом о забвении»

Глава компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» рассказал о мерах, которые помогут свести к минимуму ваше присутствие в сети Интернет, если вдруг возникло такое желание. Для этого прежде всего необходимо отправить запрос в поисковики и брокерам данных на основании действующего на территории России «закона о забвении». С его помощью служба поддержки поискового сервиса может по просьбе удалить результаты поисковых запросов о вас.

По словам Мясоедова, данная мера способна осложнить поиск информации о вас, но она по-прежнему будет оставаться на сайтах. Поэтому вторым шагом будет правильно воспользоваться поиском локальных так называемых брокеров данных – компаний, которые на протяжении многих лет агрегируют у себя данные о пользователях и позднее продают их рекламодателям.

Найти дата-брокеров можно через поисковики, уточняет эксперт.

Вышеупомянутые меры вкупе с удалением всех аккаунтов в соцсетях вручную и закрытием личных кабинетов на сайтах могут не решить задачу целиком, но они создадут ширму, за которой найти пользователя будет очень сложно, уверяет специалист.