Жители региона рассказали, почему хотят покинуть Новосибирск

По данным hh.ru, 93% респондентов из Новосибирской области и готовы поменять место жительства ради более высокого дохода. Особенно остро этот вопрос стоит для юристов, IT-специалистов и строителей.

74% новосибирцев назвали желание улучшить качество городской среды второй по значимости причиной для переезда. Они хотят видеть изменения в инфраструктуре, повышение уровня безопасности и больше зелени в городе.

Для 47% опрошенных смена места жительства — это возможность для самореализации и карьерного роста. В основном это представители сферы продаж и топ-менеджеры.

Менее важными причинами для переезда оказались качественный досуг, участие в значимых проектах, возможность начать новую жизнь, образование и доступное жильё.

Ранее редакция сообщала о том, что возраст 18 до 21 года — самый подходящий для начала работы в Новосибирске.