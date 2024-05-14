Путин переназначил полпреда в Сибирском федеральном округе

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях в руководстве администрации президента. Судя по сообщению Кремля, свои посты сохранили все полномочные представители президента, в том числе Анатолий Серышев, который является полпредом в Сибирском федеральном округе.

Напомним, Анатолий Серышев был назначен полномочным представителем президента России в СФО в 2021 году.

Из новых назначений:

Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы АП РФ.

Помощниками президента назначены экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назначена советником президента РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что Мишустин предложил кандидатуру Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ.