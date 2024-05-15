Краснодарский холдинг отказался строить дата-центр в Новосибирске

Краснодарская компания «Элиас групп» отказалась от намерений строить Центр обработки данных (ЦОД) в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на и.о. министра экономического развития региона Виталия Шовтака. Инвестор планировал вложить в проект порядка 2,2 млрд рублей.

Проект строительства коммерческого Центра обработки данных в Новосибирске был одобрен на Совете по инвестициям при губернаторе в апреле 2023 года. Предполагалось, что дата-центр будет включать предусматривает 800 стоек мощностью ИТ-нагрузки 4 800 кВт. Под реализацию проекта был выбран участок в Октябрьском районе Новосибирска, площадью 2,28 га.

Первую очередь проекта планировалось запустить во II квартале 2025 года, на проектную мощность дата-центр должен был выйти во II квартале 2029 года. Сдача всего проекта рассчитана до 2033-го.

— Мы рассматриваем Новосибирск как один из перспективных регионов не только с точки зрения привлекательности самого региона, но и с точки зрения формирования здесь, назовем это некого цодового кластера, к вам заходят интересные игроки, которые строят здесь ЦОД, — говорил тогда директор по информационным технологиям ООО «Элиас Групп» Юрий Лохин.

Основными потребителями услуг ЦОД должны были стать представители ретейла, финансового сектора, промышленности, а также ИТ-отрасли.

Стоит отметить, что в регионе анонсировано строительство нескольких дата-центров. Помимо «Элис Групп» аналогичные проекты анонсировали Key Point и «Вымпелком». Он будет возведен на площадке областного Промышленно-логистического парка. Объем инвестиций в проект составляет 2,5 млрд рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Элиас групп» образована в 2021 году в Краснодарском крае. Уставной капитал — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственным совладельцем компании является Борис Юнанов. Компания владеет несколькими дочерними компаниями, в том числе ООО «НЕОАКТИВ», которой подконтрольно ООО «Проф-сити». Выручка компании в 2023 году составила 14 млн рублей (в 2022 году — 6,8 млн рублей), чистые убытки — 494,9 млн рублей (в 2022 году убытки составили 321,1 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что Группа компаний Key Point и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики подписали соглашение о сотрудничестве. Студенты вуза будут проходить производственную практику и стажировку в Центре обработки данных, который группа открыла 26 апреля на площадке Промышленного логистического парка.