Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Больше, чем конюшня: тренер по конному спорту из Новосибирска называет себя «мамой большого семейства»

Автор: Артем Рязанов

Дата:

У каждого животного своя история

Ирина Парпура — предприниматель, тренер по конному спорту и руководитель «Конного двора» . С 12 лет увлечена лошадьми; её первой любимицей была кобыла Нагайка — их дружба длилась 20 лет. У Ирины два высших образования (спортивное коневодство и педагогика), она — кандидат в мастера спорта по троеборью.

Путь к собственному «Конному двору» был непростым: на втором курсе вуза Ирина выкупила Нагайку с жеребёнком, позже возглавила конный клуб при Новосибирской епархии, а семь лет назад открыла своё дело — в тот момент она осталась без стабильного заработка, с ипотекой и 10 лошадьми.

Как отмечает Горсайт, сейчас в её хозяйстве — 20 лошадей: одних Ирина спасла, других вырастила. Она называет себя скорее «мамой большого семейства», чем директором: каждому животному нужно внимание, а любая болезнь превращается в серьёзную спасательную операцию. Режим строгий: до 10 утра проверяют здоровье лошадей, кормят и выгуливают по расписанию, не нагружая больше двух раз в день. Зимой забот и расходов больше — из‑за меньшего выгула и роста трат на корма и электроэнергию.

Особая гордость Ирины — жеребёнок от Нагайки: он родился в 2011 году, а в 2018‑м они вместе выполнили норматив кандидата в мастера спорта и успешно выступили на соревнованиях.

В планах сибирячки — развивать «Конный двор», улучшать условия содержания животных, внедрить иппотерапию и адаптивную верховую езду, а также привлечь единомышленников: по словам Ирины, конюшня — это особый мир, который становится для многих почти второй семьёй.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирячка проехала более 110 тысяч километров на мотоцикле по дорогам мира.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : предприниматель конюшня Кони

792
0
0
Предыдущая статья
МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином
Следующая статья
Сибирские участники СВО получили преимущества при поступлении в вузы

Новосибирский бизнес стал чаще обращаться за кредитами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров среди всех регионов России по числу заявок на кредиты для малого и среднего бизнеса. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни» по итогам первого квартала 2026 года. На долю области пришлось 9% от общего количества заявок по стране.

Новосибирская область следует общероссийскому тренду: российский бизнес в целом стал активнее интересоваться заёмными деньгами. За год количество запросов на финансирование выросло на 27%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 13%. Однако получить деньги стало сложнее: банки одобрили только 2% заявок. При этом средний размер одобренного кредита увеличился до 5,7 миллиона рублей.

Читать полностью

Почти 50 тысяч женщин-предпринимательниц зарегистрированы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На начало марта 2026 года в Новосибирской области 48 988 женщин работают в статусе индивидуальных предпринимателей ИП. За три года количество новых ИП, учрежденных дамами, выросло почти на 25% (9781). Для сравнения индивидуальных предпринимателей-мужчин на 1 марта в регионе было 55 289. За три года их количество увеличилось на 22,23% (10057). Об этом редакции Infopro54 сообщили в сервисе Контур.Фокус.

— Наиболее активно женщины ведут бизнес в торговле — 14907 ИП.  На втором месте — операции с недвижимым имуществом (4184). На третьем — деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (3178), — отметили аналитики сервиса.

Читать полностью

Больничные и декретные на 54 млн рублей получили новосибирские предприниматели

Автор: Юлия Данилова

С начала 2025 года пособия по временной нетрудоспособности и беременности в Новосибирской области получили 2,5 тысячи предпринимателей. Общая сумма выплат превысила 54 млн рублей. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области. Речь идет о предпринимателях, добровольно вступивших в систему обязательного социального страхования.

В СФР напомнили, что размер добровольных страховых взносов определяется исходя из стоимости страхового года, минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и тарифа страховых взносов.

Читать полностью

Бизнес без выгорания: как предпринимателю сохранить мотивацию и ресурс

Чтобы бизнес был устойчивым, а человек за ним не ломался под давлением, важно не только выстраивать грамотные бизнес-процессы, но и заботиться о собственном психологическом ресурсе.

Есть несколько причин, почему именно у предпринимателей уровень стресса в среднем выше, чем у наёмных сотрудников:

Читать полностью

Новосибирского предпринимателя осудили за мошенничество с землей

Автор: Артем Рязанов

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор предпринимателю Михаилу Обласову, признанному виновным в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимый совместно с председателем дачного некоммерческого товарищества, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в период с 2007 по 2021 год, путём обмана сотрудников мэрии Новосибирска и регионального управления Росреестра, незаконно приобрели право на чужое имущество — земельный участок, выделенный мэрией для ведения садоводства и огородничества. Его фактическая стоимость составляет 18 миллионов рублей.

Читать полностью

Фиксированные взносы для предпринимателей увеличились до 53 тысяч рублей

За  2025 год индивидуальным предпринимателям придется уплатить фиксированные взносы в размере 53 658 рублей, что на 4158 рублей больше, чем в прошлом году. В 2026 и 2027 годах сумма станет еще больше: 57 390 и 61 154 рублей соответственно. Такие данные следуют из статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации.

Фиксированные взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование обязаны платить все граждане России, официально ведущие предпринимательскую деятельность. Они не зависят от дохода, так что вносить их нужно даже если ИП не получал доход, сработал в убыток или вообще не вел бизнес в текущем году.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Грозы надвигаются: в Новосибирскую область идет грозовой фронт

Недвижимость

Выставка загородной жизни Open Village Сибирь откроется через две недели

Инновации Мировые и федеральные новости

«Паутина» против дронов: в Твери показали систему защиты критической инфраструктуры от БПЛА

Бизнес Власть Общество

Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Бизнес Власть

Контракты Минпромторга Новосибирской области для СВО оспаривают в Верховном суде

Бизнес

Сбер: выдачи нельготной ипотеки в Сибири выросли почти в три раза за год

Авто

На фоне топливного кризиса в Новосибирске вырос спрос на подержанные электромобили

Власть Право&Порядок

Кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска

Бизнес Власть

Конфискованный янтарь продают с молотка в Новосибирске

Власть

Сибирские участники СВО получили преимущества при поступлении в вузы

Авто Общество Право&Порядок

МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином

Право&Порядок

Застройщику в Новосибирске грозит до двух лет за брошенный башенный кран

Общество

Минобразования проверяет отказы в приеме в 10-й класс в новосибирской школе №211

Бизнес Власть Недвижимость

Продажа новосибирского «Подсолнуха» снова сорвалась

Общество Технологии

Психоневрологический интернат в НСО покупает интеллектуального робота за 1,3 млн ₽

Общество

Хроника топливного кризиса: в Новосибирске очереди к АЗС стали длиннее, цены на бензин снова выросли

Медицина Общество Туризм

Новосибирские врачи обновляют знания по экзотическим венерическим заболеваниям

Авто Общество

Грузовиков стало больше: как изменилась дорожная обстановка в Новосибирске во время топливного кризиса

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности