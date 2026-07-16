Больше, чем конюшня: тренер по конному спорту из Новосибирска называет себя «мамой большого семейства»

Ирина Парпура — предприниматель, тренер по конному спорту и руководитель «Конного двора» . С 12 лет увлечена лошадьми; её первой любимицей была кобыла Нагайка — их дружба длилась 20 лет. У Ирины два высших образования (спортивное коневодство и педагогика), она — кандидат в мастера спорта по троеборью.

Путь к собственному «Конному двору» был непростым: на втором курсе вуза Ирина выкупила Нагайку с жеребёнком, позже возглавила конный клуб при Новосибирской епархии, а семь лет назад открыла своё дело — в тот момент она осталась без стабильного заработка, с ипотекой и 10 лошадьми.

Как отмечает Горсайт, сейчас в её хозяйстве — 20 лошадей: одних Ирина спасла, других вырастила. Она называет себя скорее «мамой большого семейства», чем директором: каждому животному нужно внимание, а любая болезнь превращается в серьёзную спасательную операцию. Режим строгий: до 10 утра проверяют здоровье лошадей, кормят и выгуливают по расписанию, не нагружая больше двух раз в день. Зимой забот и расходов больше — из‑за меньшего выгула и роста трат на корма и электроэнергию.

Особая гордость Ирины — жеребёнок от Нагайки: он родился в 2011 году, а в 2018‑м они вместе выполнили норматив кандидата в мастера спорта и успешно выступили на соревнованиях.

В планах сибирячки — развивать «Конный двор», улучшать условия содержания животных, внедрить иппотерапию и адаптивную верховую езду, а также привлечь единомышленников: по словам Ирины, конюшня — это особый мир, который становится для многих почти второй семьёй.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирячка проехала более 110 тысяч километров на мотоцикле по дорогам мира.