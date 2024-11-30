Власть и бизнес обсудили инвестклимат НСО на мероприятии Клуба Первых

Представители местного бизнеса, члены делового сообщества Клуба Первых, а также руководители Новосибирска и Новосибирской области обсудили инвестиционный потенциал города и региона на встрече, проведённой в региональном центре.

В ходе мероприятия участники обменялись опытом и обозначили возможные направления для будущего сотрудничества. Предприниматели воспользовались возможностью задать вопросы о ведении бизнеса в области, а также о различных преференциях для предпринимателей мэру Новосибирска и губернатору региона.

Дмитрий Солнцев, глава Сибирского банка Сбера, отметил, что на встрече в Клубе Первых состоялся откровенный диалог между бизнесменами и представителями власти. Инвесторы, прибывшие из других регионов, смогли получить разъяснения по вопросам экономических, кадровых и инвестиционных возможностей Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил за интерес, проявленный по отношению к нашему региону. Новосибирская область, по его словам, выделяется среди других регионов страны. Здесь легко развивать бизнес и налаживать сотрудничество благодаря активному взаимодействию участников делового сообщества.

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