В Новосибирске создают технологию для повышения качества видео

Выпускники Новосибирского государственного университета работают над созданием нового веб-приложения, предназначенного для улучшения качества видео.

Как сообщили в вузе, в разработке используются алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют проверять разрешение изображения, а также удалять шумы и артефакты на видео. Оно будет работать на удалённых серверах и демонстрировать высокую производительность вне зависимости от активности пользователя устройства.

Также в вузе отмечают, что приложение может стать альтернативой иностранным разработкам, которые стали недоступны в России из-за санкций. По мнению разработчиков, их идея позволит обрабатывать видео длительностью одну минуту и разрешением до 480p всего за 40 секунд, улучшая его качество до уровня Full HD.

Участники проекта в дальнейшем намерены привлекать инвестиции в проект.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские травматологи создали аппарат для изготовления костного трансплантата. Разработкой уже интересуются компании.