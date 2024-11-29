Застройщики недорогого жилья могут получить налоговые льготы

Цены на новостройки в Новосибирской области за год выросли на 13%. В октябре стоимость квадратного метра в регионе достигла 140,4 тыс. рублей (в сентябре 138,2 тыс за кв. метр). На заседании Экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы РФ по экономической политике одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке недвижимости стало предоставление налоговых льгот застройщикам недорогого жилья.

— Компании, которые продают недорогое жилье, как правило, являются вертикально интегрированными и имеют собственное производство основных стройматериалов, панелей для крупного домостроения, РБУ (растворно-бетонные узлы), а также кирпичные заводы и сильные подрядные организации. Поэтому у них себестоимость строительства несколько ниже, и они могут несколько снижать цены на новостройки, — считает независимый аналитик-практик по новостройкам Новосибирска Сергей Николаев.

Эксперт уверен, что введение льгот увеличит долю жилья эконом-класса класс (сейчас его называют «стандарт»). Однако, он сомневается, что уровень комфорта в нем будет высоким.

— Идея введения льгот — неплохая. Себестоимость строительства растет, а спроса нет. Но вопрос в том, как это будет реализовано. Должны быть четко прописанные правила. Например, если ты продал жилье дешевле 110 тысяч за кв. метр, у тебя будут налоговые льготы. Если по 115 тысяч за кв. метр — льгот нет. Также важно, кто будет принимать решение о предоставлении льгот и в каком сегменте они будут предоставлены (МКД, ИЖС и прочее). Но, считаю, что при разумной структуризации жилья можно будет каким-то образом сохранить рынок новостроек, — констатирует он.

Председатель Координационного совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко считает, что предоставление преференций девелоперам, которые строят недорогое жилье не решит проблему роста цен на рынке недвижимости.

— На мой взгляд, говорить о недорогом жилье сегодня очень странно. Что такое недорогое жилье? Если посмотреть по рынку, недорогими являются, как правило, квартиры в обычных панельных домах с минимальным благоустройством, примитивными входными группами и т.д. Получается, что мы идет к сознательному ухудшению качества жилья? — говорит собеседник редакции.

По мнению эксперта, решать задачи обеспечения доступности жилья нужно комплексно. Для этого необходима целевая программа субсидирования, поддержка баланса спроса и предложения.

— Пока у нас была льготная ипотека под 8%, население как-то вытягивало и покупало квартиры в новостройках. Сегодняшние 20-30% являются запредельными. Платить каждые три года по стоимости квартиры, как предлагается сейчас, ни один гражданин Российской Федерации, я думаю, не в состоянии. Причем, вне зависимости от дохода. Без стимулирования ипотеки поддержка застройщикам окажется не эффективной — у построенного жилья не будет покупателей, — говорит Максим Федорченко.

Однако, он подчеркивает, что снижения цен на строящееся жилье ожидать не приходится. На стоимость влияет удорожание строительных материалов, оплата рабочей силы, рост тарифов естественных монополий, налоговая нагрузка. К тому же минимально допустимый уровень цен у каждого застройщика прописан в финплане, который согласован с банком при выдаче проектного финансирования.

— Налоговые льготы для застройщиков нужны. Но они должны предоставляться, на мой взгляд, не тем, кто строит жилье эконом-класса, а инвесторам, которые входят в комплексное развитие территорий: большие проекты с расселением аварийного жилья, строительством социальных объектов и так далее. Это длительные, сложные проекты, они очень плохо окупаются и именно им нужна поддержка государства. А те застройщики, которые возводят дешевое эконом-жилье, у них, зачастую, прибыли гораздо выше, чем у тех, кто работает в нише комфорт-класса. Наша задача сохранить достойный уровень Новосибирска с современными, комфортными жилыми комплексами, а не свалиться в сегмент эконома, — резюмировал Максим Федорченко.

Ранее редакция сообщала, что первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске взлетел до 3,5 миллионов рублей. При стоимости квадратного метра жилья 138 тысяч рублей, квартира общей площадью 50 квадратов обойдется будущим новоселам в 6,9 миллионов рублей.