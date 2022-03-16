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АО «РЭС» значительно повысило надежность электроснабжения потребителей в поселке Молот

  • 16/03/2022, 09:00
Являясь крупнейшей электросетевой компанией региона, АО «РЭС» проводит системную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства, основной целью которой является обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей.

Новости бизнесаОдним из наглядных примеров эффективности передачи электросетей на обслуживание лидеру рынка является поселок Молот в Коченёвском районе Новосибирской области. Накануне в компании подвели первые итоги процесса консолидации местных энергообъектов.

В 2020 году по просьбам администрации поселка и жителей, жаловавшихся на частые отключения, энергетики выкупили 16 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи и трансформаторную подстанцию (ТП) у прежнего собственника, который не мог обеспечить надлежащий уровень эксплуатации и надежность электроснабжения.

Сети поселка находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому сразу же после их приобретения специалисты филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» провели комплекс мероприятий по модернизации и ремонту с заменой опор и траверс, установкой дополнительных изоляторов, устранением провисания провода и расчисткой охранных зон ВЛ и ТП от древесной и кустарниковой растительности. И это далеко не полный перечень выполненных работ.

Общий объем вложений АО «РЭС» в покупку и последующую реконструкцию электросетей поселка Молот составил более 5,5 млн рублей. Проведение реконструкции позволило улучшить общее техническое состояние электросетевых объектов и повысить надежность электроснабжения потребителей.

По сравнению с предыдущими периодами (до 2020 года), когда сети не обслуживались профессиональными энергетиками, основные показатели имеют «головокружительную» динамику:

  • количество аварийных отключений уменьшилось в 2,5 раза;
  • средняя продолжительность сократилась на 10 с лишним часов;
  • потери при передаче электроэнергии снизились на порядок (с 225 тыс. до 24 тыс. кВт*ч) и практически сведены к минимуму.

Специалисты АО «РЭС» добились колоссальных результатов и, безусловно, подтвердили эффективность работы по консолидации электросетей п. Молот. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что местные жители и инфраструктура населенного пункта обеспечены надежным и качественным электроснабжением. Этот факт не только играет немаловажную роль в развитии территорий Коченёвского района, но и имеет большое значение для электросетевого комплекса всего региона.

Ведь теперь запустить процесс передачи электросетей на качественное и профессиональное обслуживание в АО «РЭС» стало проще и быстрее. В компании не только реализовали сервис подачи заявления в электронном виде через официальный сайт, но и выделили специальный отдел консолидации электросетевых активов для оперативной обработки поступающих заявок.

При этом энергетики готовы вести переговоры о передаче различных объектов – от «возрастных» электросетей муниципальных образований в районах области и бесконтрольно функционирующих объектов до электросетевой инфраструктуры строящихся зданий и целых жилых комплексов, а также крупных промышленных площадок.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : энергетики электроснабжение электросети АО «РЭС»


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