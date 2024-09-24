Суд освободил от наказания виновника взрыва газа в подвале барака в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор мастеру котельной, по чьей вине произошел взрыв газа в подвале барака в Первомайском районе. ЧП произошло на улице Подбельского 26 ноября 2021 года.

Следователи установили, что из-за бездействия сотрудника РЖД Сергея Бубыренко и отсутствия надлежащего производственного контроля произошла утечка газа из трубы высокого давления. Газ попал в подвал дома, в результате чего произошел мощный взрыв и пожар. Потерпевшим причинен материальный ущерб в размере 10 158 073 рублей.

Прежде чем вынести решение, суд изучил порядка 20 экспертиз и допросил 45 свидетелей по делу.

— Приговором суда Бубыренко признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Однако с учетом истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности он был освобожден от наказания, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Требования потерпевших о возмещении материального ущерба оставлены без рассмотрения. Им предложено обратиться с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался судебный процесс по делу о взрыве жилого дома на улице Линейной. Трагедия произошла в февральским утром 2023 года, когда в одной из квартир произошла утечка газа и прогремел взрыв. В результате обрушились несущие конструкции дома. Погибли 15 человек, 11 человек получили травмы разной степени тяжести. По оценкам экспертов, ущерб от разрушений составил более 360 миллионов рублей. На скамье подсудимых оказались жители Омской области Евгений Кавун и Ирина Урбах.