Ремонт Октябрьского моста обещают закончить до конца года

Мэрия Новосибирска рассчитывает открыть движение по всем полосам Октябрьского моста до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Эпов.

— В этом году мы полностью заканчиваем вскрытые полосы с обоих сторон, — добавил он.

По словам чиновника, сейчас на мосту работает два подрядчика: иркутская компания «Клевер» и новосибирская «СК Дороги Сибири». Что касается ООО «СпецТрансСтрой», то сейчас комиссия принимает результаты выполненных ей работ. До 25 сентября подрядчик завершает работы на объекте, отрабатывая выданный аванс в размере 400 млн рублей.

— Дальше договорных отношений с подрядчиком не будет, подан иск в суд, — подчеркнул Эпов.

Напомним, реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. Работы нужно завершить до 9 декабря текущего года. В апреле 2024 года замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов сообщил, что стоимость ремонта переправы оценивается в 2 млрд руб.

В 2023 году прокуратура города Новосибирска объявила предостережения об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту в связи с низкими темпами выполнения работ по ремонту Октябрьского моста руководителям МКУ «Гормост» (заказчик) и ООО «СпецТрансСтрой» (подрядчик). В конце 2023 года власти города объявили о разрыве контракта с подрядчиком. По информации МКУ «Гормост», на ремонтные работы по верховой стороне Октябрьского моста вышли ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги 54».

В 2024 году мэрия Новосибирска уже неоднократно говорила о возможном расторжении договора с «СпецТрансСтрой», в связи с нарушением сроков ремонта. В июле в муниципалитете сообщили, что ищут компанию, которая завершит ремонтные работы.

«СпецТрансСтрой» предлагали включит в реестр недобросовестных подрядчиков еще в мае, когда стало известно, что компания сорвала сроки строительства объектов по нацпроекту «Чистая вода».

Ранее редакция сообщала о том, что новый подрядчик зайдет на Октябрьский мост Новосибирска в ближайшие дни.