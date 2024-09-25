Власти поделились планами по запуску аэроэкспресса в Новосибирской области

В Новосибирской области активно обсуждаются планы по строительству аэроэкспресса.
По словам заместителя министра транспорта региона Евгения Тюркина, на данный момент уже есть предварительные наработки в этом направлении.
— Как в Толмачёво, так и в Обь. Есть возможность дополнительно прорабатывать эти направления. Но есть инфраструктурные ограничения — это второй мост через реку Обь в районе остановочной платформы «Центр» в Новосибирске, – отмечает Тюркин в эфире «Вести Новосибирск».
Он подчеркнул, что только после возведения этого транспортного объекта можно будет рассмотреть вопрос о сокращении интервала движения электричек до станции Обь.
Заместитель министра рассказал, что стоимость проектов оценивается в очень больших суммах.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске продолжается строительство логистического комплекса Wildberries.
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