Власти поделились планами по запуску аэроэкспресса в Новосибирской области

В Новосибирской области активно обсуждаются планы по строительству аэроэкспресса.

По словам заместителя министра транспорта региона Евгения Тюркина, на данный момент уже есть предварительные наработки в этом направлении.

— Как в Толмачёво, так и в Обь. Есть возможность дополнительно прорабатывать эти направления. Но есть инфраструктурные ограничения — это второй мост через реку Обь в районе остановочной платформы «Центр» в Новосибирске, – отмечает Тюркин в эфире «Вести Новосибирск».

Он подчеркнул, что только после возведения этого транспортного объекта можно будет рассмотреть вопрос о сокращении интервала движения электричек до станции Обь.

Заместитель министра рассказал, что стоимость проектов оценивается в очень больших суммах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске продолжается строительство логистического комплекса Wildberries.