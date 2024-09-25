60 мешков мусора собрали волонтёры под Бугринским мостом Новосибирска

Под Бугринским мостом стало чище. Волонтеры собрали мусор с берега реки Ини. Всего было собрано 60 мешков.
В акции «Берег добрых дел» приняли участие студенты НГУЭиУ, СибУПК, школьники из школы № 115 и местные жители.
40 волонтёров более двух часов трудились на берегу, очищая его после летнего сезона. После работы участники согрелись сладким чаем с пирогами.
Как отмечают экологи, три года назад на этом участке приходилось собирать мусора в три раза больше.
— Раньше мы здесь собирали до 180 мешков мусора, а сегодня 60. То есть, люди стали меньше мусорить. Это значит, что планомерная волонтёрская работа по уборке береговой территории ведется не зря, — отметила председатель комитета по охране окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова.
Ранее редакция сообщала о том, что беспилотная газонокосилка убрала улицу в Советском районе Новосибирска.
Источник фото: Мэрия Новосибирска
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