Власти проведут реконструкцию зеленых насаждений в Новосибирске

Общественные обсуждения проекта реконструкции зелёных насаждений на улице Урицкого завершились. Город украсят 158 саженцев черемухи и 775 саженцев рябинника. Озеленение планируют завершить до конца октября.

– Проект озеленения разработан с учётом истории улицы Урицкого и её айдентики. Мы предлагаем сохранить девять молодых деревьев черемухи, пересадить их в новые места на зеленых полосах между тротуаром и автомобильной дорогой, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Также планируется заменить газоны и оформить приствольные круги древесной щепой.

Стоит отметить, что Аллея черемухи Маака, которая находится на улице Урицкого, была высажена в 70-80-х годах прошлого века. Однако сейчас 87% взрослых деревьев имеют серьёзные повреждения, поэтому их пересадят на новые места.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ-3 самых зеленых мегаполисов России.