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На мигранта, напавшего на жительницу Новосибирска, возбудили уголовное дело

  • 04/09/2024, 09:25
Автор: Ольга Кирсанова
На мигранта, напавшего на жительницу Новосибирска, возбудили уголовное дело
Конфликт между иностранцем и сибирячкой произошел из-за замечания ребенку.

В Новосибирске следователи СК возбудили уголовное дело в отношении иностранца, напавшего на женщину. Инцидент произошел у дома №62 на улице Высоцкого вечером 1 сентября. Причиной конфликта стало замечание ребенку супругов из Средней Азии, который ломал двери в подъезде жилого дома. Мальчик отреагировал на замечание женщины криками и воплями, на которые прибежали его родители.

— Они начали кидаться на женщину, которая сделала их сыну замечание, оскорбляли ее и угрожали расправой. Иностранец сказал, мол русские дети и женщины очень часто пропадают, как бы с ними такого не случилось, — рассказала Infopro54 одна из жительниц Плющихинского жилмассива, ставшая свидетельницей разборок.

По словам собеседницы, мужчина выкрикивал оскорбления в адрес русских женщин, называя их свиньями и алкашками. При этом он предлагал своей жене побить русскую оппонентку. Потасовка попала на видео.

После публикации  Infopro54 инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя Новосибирского СК о ходе и результатах расследования уголовного дела, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по связям со СМИ Елена Коновалова.

Дело стоит на контроле в Центральном аппарате СК.

Ранее редакция сообщала о том, что после конфликта между семьей мигрантов и местными жительницами в Плющихинском жилмассиве Новосибирска следователями СК была организована процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Хулиганство» и «Организация незаконной миграции».

Источник фото и видео: жители Плющихинского жилмассива

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : уголовное дело Плющихинский жилмассив Мигранты конфликт видео


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