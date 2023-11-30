Документы для сдачи станции метро «Спортивная» почти готовы

Подготовка документов для сдачи станции метро «Спортивная» заканчивается. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Дата открытия пока неизвестна. По его словам, работа по получению экспертизы ведется в активной фазе.
— Надеемся, что в ближайшее время вопрос экспертизы будет решен. Это центральный вопрос, — уточнил градоначальник.
Напомним, что строительство станции метро «Спортивная» стартовало в 2019 году и было приурочено к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сдать объект намеревались в середине минувшего года, однако, с тех пор открытие лишь продолжают откладывать на все более новые сроки. На сегодняшний день станция метро ни разу не приняла пассажиров, кроме мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
Ранее редакция сообщала о том, что станцию метро «Спортивная» технически готовы открыть к концу 2023 года.
Фото: пресс-службы СпецТрансСтрой
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