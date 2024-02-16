Власти хотят запретить пускать в аэропорты встречающих и провожающих

Ради безопасности аэропортов Минтранс предложил не пускать в авиагавани встречающих и провожающих по примеру аэропортов Индии и Узбекистана, куда люди не могут войти без билета или пропуска, пишет «Российская газета».

Однако в «Общественном объединении пассажиров» предостерегли, что реализация данной меры ухудшит права путешественников.

Между тем, разработанный ведомством законопроект в настоящее время находится на этапе оценки регулирующего воздействия.

При благоприятном исходе изменения вступят в силу уже с 1 сентября 2024 года.

Авиаэксперты считают, что главная угроза, которая может возникнуть на объектах воздушного транспорта, это теракты, именно поэтому необходим целый ряд предупредительных мер.

Кроме того, Минтранс предлагает привлечь Росгвардию к обеспечению порядка на аэровокзалах, а также работников транспортной безопасности при исполнении пускать на объекты инфраструктуры с оружием.

Ранее редакция сообщала, что авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах.