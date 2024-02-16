Власти хотят запретить пускать в аэропорты встречающих и провожающих

Ради безопасности аэропортов Минтранс предложил не пускать в авиагавани встречающих и провожающих по примеру аэропортов Индии и Узбекистана, куда люди не могут войти без билета или пропуска, пишет «Российская газета».
Однако в «Общественном объединении пассажиров» предостерегли, что реализация данной меры ухудшит права путешественников.
Между тем, разработанный ведомством законопроект в настоящее время находится на этапе оценки регулирующего воздействия.
При благоприятном исходе изменения вступят в силу уже с 1 сентября 2024 года.
Авиаэксперты считают, что главная угроза, которая может возникнуть на объектах воздушного транспорта, это теракты, именно поэтому необходим целый ряд предупредительных мер.
Кроме того, Минтранс предлагает привлечь Росгвардию к обеспечению порядка на аэровокзалах, а также работников транспортной безопасности при исполнении пускать на объекты инфраструктуры с оружием.
Ранее редакция сообщала, что авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах.
Фото: freepik.com — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru