Водителя с купленными в интернете правами поймали полицейские под Новосибирском

Житель Искитимского района Новосибирской области купил у незнакомца в интернете водительские права с категориями В, В1 и М. Липовый документ позволял ему кататься на квадрициклах, скутерах и автомобилях.

Два месяца сибиряк колесил по поддельному удостоверению пока в марте 2023 года его не задержали сотрудники ГИБДД. На горе-водителя завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».

— Уголовное дело направлено для рассмотрения в Искитимский районный суд, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Мужчина вину признал и ожидает решение суда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сотрудники ГИБДД начали охоту на пьяных за рулем. Попавшимся нарушителям грозят штрафы и лишение прав.