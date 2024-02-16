Водителя с купленными в интернете правами поймали полицейские под Новосибирском

Житель Искитимского района Новосибирской области купил у незнакомца в интернете водительские права с категориями В, В1 и М. Липовый документ позволял ему кататься на квадрициклах, скутерах и автомобилях.
Два месяца сибиряк колесил по поддельному удостоверению пока в марте 2023 года его не задержали сотрудники ГИБДД. На горе-водителя завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».
— Уголовное дело направлено для рассмотрения в Искитимский районный суд, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
Мужчина вину признал и ожидает решение суда.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сотрудники ГИБДД начали охоту на пьяных за рулем. Попавшимся нарушителям грозят штрафы и лишение прав.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
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