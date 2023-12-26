Власти заявили о готовности к новогодним каникулам в Новосибирской области

Новосибирская область готова к новогодним каникулам. Об этом рассказала пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Губернатор Андрей Травников поручил усилить готовность профильных служб Новосибирской области в период новогодних праздников, — говорится в сообщении.

Так, например, региональному МинЖКХ поручили обеспечить оперативное оказание помощи муниципалитетам в случае коммунальных аварий в новогодние праздники.

Ранее МУП САХ сообщал, что в два раза чаще будут вывозить мусор в новогодние праздники в Новосибирске. На случай экстренных ситуаций муниципальное предприятие подготовило резервные машины.

Ранее редакция сообщала о том, что в новогодние праздники транспорт будет работать по графику выходного дня в Новосибирске.