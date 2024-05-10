«Пусть учителя и директор ее сами покупают!»: Родители жалуются на высокую стоимость школьной формы в Новосибирске

Слишком дорого

Многие школы Новосибирска с сентября 2024 года вводят единую школьную форму. В августе 2023-го руководитель Росстандарта Антон Шалаев в интервью федеральным СМИ отмечал, что Росстандарт не будет устанавливать единый общий вид школьной формы, один цвет, единый фасон и единые знаки отличия. Школы сами будут решать, какого цвета должна быть форма и по каким лекалам сшита.

В Новосибирске презентация вариантов школьной формы прошла на родительских собраниях в феврале-марте. Как сообщили родителям позже, на классных собраниях, итоговый вариант формы выбрали старшеклассники, а остальным это придется принять. Педагоги подчеркивают, что школьная форма обязательна, ее должны покупать все.

Единого мнения по поводу нововведения нет. Большинство родителей в родительских чатах и соцсетях заявляют о том, что форма стоит очень дорого и на маркетплейсах, в магазинах то же самое можно купить раза в два дешевле.

— Для средней школы на девочку юбка, брюки, жилетка и шеврон стоят 8200-8800 в зависимости от комплекции подростка. Причем вначале юбка была необязательна, а на замерах ее заставляют брать всех. Хотя в лучшем случае она понадобится 2-3 раза в год, — пишет мама ученицы 7 класса. — Ну и плюс блузки, спортивная форма, обувь. Получаются очень приличные затраты.

Много нареканий по качеству формы.

— Брали брюки и жилетку для мальчика младшей школы у этой компании в прошлом году. Все скаталось. Плюс одних брюк на год не хватило. Сейчас нужно покупать форму на двоих детей. Дочь в основном носит брюки. Думаю, что только на одежду для школы в этом году уйдет около 20 тысяч, — констатирует мама восьмиклассницы и третьеклассника.

Часть родителей в комментариях предлагают, чтобы в школьную форму «прикрепленных» к образовательным учреждениям компаний одевались не только дети, но и учителя, и администрация школы. Чтобы все были в равных условиях.

— Дети, как и учителя, большую часть дня сегодня проводят в школе, то есть ходят в школьной форме. Пусть педагоги и директор ее тоже покупают. Пусть на себе прочувствуют тот выбор, который нам навязывают, — пишет мама ученика новосибирского лицея. — Изначально, когда зашла речь о введении школьной формы, то говорилось, что она необходима, чтобы устранить социальное неравенство в школах, чтобы дети были в одинаковых условиях. Вы серьезно считаете, что заплатить за каждого ребенка по 6-8 тысяч только за форму это социальное равенство для многодетных семей? — возмущается мама четверых детей-школьников. — В прошлом году я покупала одежду на маркетплейсе в три раза дешевле и лучше качеством.

Дешевле невозможно

Новосибирская швейная фабрика ООО «Шанс» отшивает школьную форму уже около 20 лет. Только 15% ее продукции поступают в школы региона, остальное поставляется в другие субъекты России: от Краснодара до Приморья. Как отмечает директор фабрики Надежда Мелехова, многие родители отрицательно реагируют на высокую стоимость школьной формы, отмечая, что она дороже, чем взрослая женская одежда. По ее словам, это объясняется рядом факторов.

— К школьной одежде сейчас предъявляется очень много требований. К примеру, в ее составе должно быть не менее 35% натуральных волокон: хлопка, вискозы или шерсти. Кроме того, высокие требования по гигроскопичности, воздухопроницаемости, по пеленгуемости, по износостойкости тканей. В итоге получается, что минимальная цена ткани для пошива школьной одежды в опте в два раза дороже, чем тканей, которые мы используем для пошива женской одежды, — говорит Надежда Мелехова. — Кроме того, школьная одежда должна быть модная, иначе дети просто не будут ее носить, а сегодня в моде оверсайз: объемные и широкие брюки, юбки, то есть на модель идет большой расход ткани. Юбка и жилет в школьной форме обязательно должны быть на подкладке, жилет продублирован и т.д. Из всего этого и складывается цена.

— Эти товары «давят» российскую легкую промышленность своими ценами, так как киргизские производители закупают сырье для производства одежды в два раза дешевле, чем наши — у них нет пошлин на китайские ткани. Плюс стоимость рабочей силы у них существенно ниже, чем в России, — поясняет Надежда Мелехова. — С другой стороны, очень часто качество тканей для школьной одежды на маркетплейсах не соответствует ГОСТам, то есть российские производители по законодательству не могут себе позволить отшивать такую продукцию. В то же время форма, к примеру нашего предприятия, носится по 2-3 года, в отличие от той, которая продается на маркетплейсах — это следствие соблюдения ГОСТов.

Что касается стоимости школьной одежды на маркетплейсах, которая «в два раза ниже, чем компании выставляют родителям в школах», то это тоже объяснимо. По словам собеседницы Infopro54, сейчас на онлайн-площадках продается много продукции, в том числе школьная форма, женская одежда от киргизских производителей.

Директор ООО «ПК Палома» Наталья Житина также заявляет, что сегодня делать дешевую и качественную школьную форму, как бы это не хотелось родителям, невозможно.

— Ткань с хорошим содержанием шерсти и соответствующей обработкой, чтобы не мялась, не скатывалась и долго носилась, стоит очень дорого. Плюс пошив школьной формы по размерам учеников — это фактически индивидуальная подгонка под каждого ребенка, которая увеличивает стоимость изделия, так как этот процесс невозможно поставить на поток и шить форму тысячами экземпляров. В цену товара приходится закладывать работу комплектовщиков, технологов, швей, службы продаж и т.д., — перечисляет Житина. — Если родителей это не устраивает, если они считают, что предлагаемая им форма «нереальна дорога», то они могут купить за «300 рублей со скидкой» китайские жилеты и брюки в онлайн-магазинах в тех оттенках, которые выбрала школа. Это их право и выбор, и никто не сможет за это выгнать из школы их детей.

По мнению Надежды Мелеховой, возмущение родителей по поводу дороговизны школьной формы — сезонное явление, которое повторяется из года в год.

— Ребенка всегда было дорого одевать к школе. На эти цели всегда уходили 2/3 средней зарплаты, так что особого роста цен именно в 2024 году я не вижу, — констатирует она.

Наталья Житина также отмечает, что про «обязательное введение» школьной формы говорят уже более 20 лет, и все это время каждое учебное заведение, а в некоторых школах даже отдельные классы, выбирает в чем дети будут ходить в школу и где отшивать эти вещи.

По данным 2ГИС, в Новосибирске более 600 компаний занимаются пошивом школьной формы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кольцово родители первоклашек пришли в ужас от школьной формы, сшитой на заказ.