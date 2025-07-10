Путин поручил создать в России цифровой профиль иностранцев

Президент Владимир Путин подписал указ о создании нового государственного информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина». Его планируют завершить до 30 июня 2026 года и интегрировать в систему миграционного учета. Оператором ресурса, как и всей системы, останется МВД России.

С 30 июня 2025 года в пилотном режиме в России уже начали создавать цифровые профили иностранцев. Это часть нового государственного эксперимента, который собирает личные и биометрические данные приезжих. Иностранцы, въезжающие в Россию без виз, должны зарегистрироваться в приложении ruID за 72 часа до пересечения границы. Им нужно сделать фотографию и записать образец голоса. Уже в России они должны подтвердить свои данные в МФЦ. После этого они смогут оформить патент на работу и приобрести сим-карту местного оператора. По завершении процедуры им выдадут QR-код.

Постановление правительства РФ №1510 вводит эксперимент по созданию цифровых профилей иностранцев. Это делается для упрощения контроля за ними. На первом этапе пилотного проекта, который пройдет с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, цифровые фотографии и отпечатки пальцев будут сдавать иностранцы, прибывающие в четыре столичных аэропорта и на пропускной пункт «Маштаково» в Оренбургской области.

Президент подписал указ о постоянном внедрении цифровых профилей. Теперь правительство должно согласовать с ФСБ список данных, которые госорганы и компании будут обязаны передавать в новую систему. Также необходимо создать инфраструктуру, которая позволит иностранцам пользоваться порталом госуслуг и предоставлять информацию о себе.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов, работающих в России по квоте, освободят от экзамена по русскому языку. Госдума одобрила проект закона в первом чтении.