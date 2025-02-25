Внебиржевой курс доллара в России упал ниже 86 рублей

На протяжение последних двух недель стоимость доллара по отношению к рублю стремительно падает вниз. Начиная с 10 февраля расчетный курс американской валюты понизился с 97,068 до 87,52 руб. К середине дня 25 февраля упал до минимальных за полгода значений: ниже 87 рублей, а к вечеру замер на отметке 85,95 рублей. Расчетный курс евро сегодня к концу дня составил 95,52 рубля. За год европейская валюта подешевела на 7,65%, за последний месяц — на 9,96%. Ранее минимальный курс был зафиксирован в июне 2024. В Новосибирских банках евро сегодня можно было купить по цене от 94,6 до 100 рублей.

Аналитики не исключают, что укрепление рубля происходит на фоне совместного голосования России и США в ООН, а также ожиданий возобновления экономических отношений между странами.

Пока эксперты анализируют причины происходящего, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил журналистам федеральных каналов, что биржевой механизм определения курса рубля оказался разрушен еще в 2024 году.

— У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов. С точки зрения влияния на отрасли — ситуация разная. Если, например, для производителей удобрений — более или менее ситуация, то для угольщиков это большая проблема, потому что курс наложился на падение внешних цен, — сказал он «РИА Новости».

Несмотря на биржевые курсы, в новосибирском Сбербанке невозможно купить американскую валюту дешевле 89,60 рублей, в ВТБ цена еще выше – 91,35 рублей. Совкомбанк предлагает купить один доллар за 91 рубль. Очередей за долларом корреспондент Infopro54 не увидел.

В одном из крупнейших банков Новосибирска редакции подтвердили, что ажиотажного спроса на покупку валюты от граждан не наблюдается.

— Покупки в основном делают те, кто собирается в поездку за рубеж: по делам или на отдых. Особых ограничений на продажу валюты тоже нет, — рассказал собеседник редакции.

По прогнозам Минэкономразвития, в 2025 году средний курс доллара ожидается на уровне 96,5 руб., в 2026-м — 100 руб., а в 2027-м — 103,2 руб.

Напомним, опрошенные Infopro54 эксперты ранее связывали укрепление рубля с политическим фактором, а именно переговорами президентов России и Америки. Руководитель отдела ВЭД «Техногудс», заместитель руководителя комитета по ВЭД Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради также считает, что укреплению рубля способствуют несколько ключевых фундаментальных факторов: высокие процентные ставки по рублевым вкладам, ограничения на отток валюты из России, увеличение объемов расчетов в рублях за импорт и положительный торговый баланс страны. Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев отмечал, что текущий курс невыгоден с точки зрения наполняемости бюджета.

— Цены на экспортные товары в иностранной валюте не изменились, что дает в итоге меньше рублевой выручки. Так что, скорее всего, на этот раз ЦБ не заинтересован в стремительном укреплении рубля, по крайней мере в 2025 году, — прогнозировал Фалеев.

Напомним, что бюджет РФ на 2025 год спланирован исходя из расчета 96,5 рублей за один доллар. Вероятным развитием ситуации, по мнению Александра Фалеева, будет переход до конца года курса в торговый коридор 93-96 рублей за доллар США. Намер Ради полагает, что пока сохраняется дисбаланс между спросом и предложением валюты на рынке, рубль будет продолжать укрепляться, а курсы иностранных валют — снижаться.

Ранее редакция сообщала о том, что российский рынок ожидает скорого выхода из сложившегося санкционного кризиса. Резкое укрепление курса рубля оценили новосибирские эксперты.