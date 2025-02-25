Рекламодателям

Внебиржевой курс доллара в России упал ниже 86 рублей

  • 25/02/2025, 20:01
Внебиржевой курс доллара в России упал ниже 86 рублей
Однако в банках и обменниках Новосибирска ажиотажа не наблюдается

На протяжение последних двух недель стоимость доллара по отношению к рублю стремительно падает вниз. Начиная с 10 февраля расчетный курс американской валюты понизился с 97,068 до 87,52 руб. К середине дня 25 февраля упал до минимальных за полгода  значений: ниже 87 рублей, а к вечеру замер на отметке 85,95 рублей. Расчетный курс евро сегодня к концу дня составил 95,52 рубля. За год европейская валюта подешевела на 7,65%, за последний месяц — на 9,96%. Ранее минимальный курс был зафиксирован в июне 2024. В Новосибирских банках евро сегодня можно было купить по цене от 94,6 до 100 рублей.

Аналитики не исключают, что укрепление рубля происходит на фоне совместного голосования России и США в ООН, а также ожиданий возобновления экономических отношений между странами.

Пока эксперты анализируют причины происходящего, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил журналистам федеральных каналов, что биржевой механизм определения курса рубля оказался разрушен еще в 2024 году.

— У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов. С точки зрения влияния на отрасли — ситуация разная. Если, например, для производителей удобрений — более или менее ситуация, то для угольщиков это большая проблема, потому что курс наложился на падение внешних цен, — сказал он «РИА Новости».

Несмотря на биржевые курсы, в новосибирском Сбербанке невозможно купить американскую валюту дешевле 89,60 рублей, в ВТБ цена еще выше – 91,35 рублей. Совкомбанк предлагает купить один доллар за 91 рубль. Очередей за долларом корреспондент Infopro54 не увидел.

В одном из крупнейших банков Новосибирска редакции подтвердили, что ажиотажного спроса на покупку валюты от граждан не наблюдается.

— Покупки в основном делают те, кто собирается в поездку за рубеж: по делам или на отдых. Особых ограничений на продажу валюты тоже нет, — рассказал собеседник редакции.

По прогнозам Минэкономразвития, в 2025 году средний курс доллара ожидается на уровне 96,5 руб., в 2026-м — 100 руб., а в 2027-м — 103,2 руб.

Напомним, опрошенные Infopro54 эксперты ранее связывали укрепление рубля с политическим фактором, а именно переговорами президентов России и Америки. Руководитель отдела ВЭД «Техногудс», заместитель руководителя комитета по ВЭД Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради также считает, что укреплению рубля способствуют несколько ключевых фундаментальных факторов: высокие процентные ставки по рублевым вкладам, ограничения на отток валюты из России, увеличение объемов расчетов в рублях за импорт и положительный торговый баланс страны. Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев отмечал, что текущий курс невыгоден с точки зрения наполняемости бюджета.

— Цены на экспортные товары в иностранной валюте не изменились, что дает в итоге меньше рублевой выручки. Так что, скорее всего, на этот раз ЦБ не заинтересован в стремительном укреплении рубля, по крайней мере в 2025 году, —  прогнозировал Фалеев.

Напомним, что бюджет РФ на 2025 год спланирован исходя из расчета 96,5 рублей за один доллар. Вероятным развитием ситуации, по мнению Александра Фалеева, будет переход до конца года курса в торговый коридор 93-96 рублей за доллар США. Намер Ради полагает, что пока сохраняется дисбаланс между спросом и предложением валюты на рынке, рубль будет продолжать укрепляться, а курсы иностранных валют — снижаться.

Ранее редакция сообщала о том, что российский рынок ожидает скорого выхода из сложившегося санкционного кризиса. Резкое укрепление курса рубля оценили новосибирские эксперты

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

8

Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : курс доллара


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Внебиржевой курс доллара в России упал ниже 86 рублей
25/02/25 20:01
Общество Финансы
Задержку нескольких рейсов, прибывающих в Толмачёво, подтвердили в S7
25/02/25 17:30
Общество
Проект КРТ позволит жителям аварийных домов получить благоустроенное жилье
25/02/25 17:15
Власть
Производство сверхлегких конструкций для летательных аппаратов запустили в НСО
25/02/25 16:10
Власть
Новую схему одномандатных округов утвердит Заксобрание Новосибирской области
25/02/25 16:00
Власть Политика
Двое новосибирцев украли 3,5 миллиона рублей у сервиса такси
25/02/25 15:30
Право&Порядок
Около 1000 кандидатов посетили ярмарку вакансий для участников СВО
25/02/25 15:20
Власть
Мусульманам разрешили совершать намаз в православных храмах
25/02/25 15:15
Общество
С началом СВО в Новосибирске вырос спрос на криоконсервацию половых клеток
25/02/25 15:00
Медицина Общество
Помощница вице-спикера горсовета Новосибирска Лебедева отправляется на СВО
25/02/25 14:30
Общество Политика
Новосибирскому ученому Олегу Кабову вынесли приговор
25/02/25 14:15
Наука Право&Порядок
В Новосибирске остались всего 74 участника Великой Отечественной войны
25/02/25 14:00
История Общество
Новосибирский Минздрав объяснил причины очередей в поликлиниках
25/02/25 13:30
Общество
Новосибирцы чаще других россиян читают в Интернете новости
25/02/25 13:00
Общество
Новосибирск вошел в ТОП-10 регионов по количеству майнинговых ферм
25/02/25 12:55
Технологии
В СГУПС прокомментировали ситуацию с липовыми дипломами
25/02/25 12:30
Образование Общество Право&Порядок
На строительство ГЧП-поликлиники в Новосибирске добавили еще год
25/02/25 12:00
Бизнес Власть Медицина
Возвращение иностранных компаний в Россию требует разрешения правкомиссии
25/02/25 11:00
Бизнес Власть
Продажи новых электромобилей в январе в России упали вдвое
25/02/25 10:30
Партии опасного молока выявили в Новосибирской области
25/02/25 10:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Популярное
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска
23/02/25 11:44
Гробы найдены на новосибирском мусорном полигоне
21/02/25 16:30
Новости компаний
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
24/02/25 11:24
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
21/02/25 9:05
Grand Autograph вошел во Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
20/02/25 11:39
Новосибирские энергетики консолидировали более 92% электросетей региона
20/02/25 10:35
Банк Уралсиб стал партнером городского конкурса «Вперёд, мальчишки!» в Междуреченске
19/02/25 10:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска