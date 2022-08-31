Рекламодателям

Внешнеторговый товарооборот Красноярского края и Беларуси вырос на 187%

  • 31/08/2022, 11:08
международное сотрудничество
Результаты международного сотрудничества за первые шесть месяцев 2022 года «вселяют оптимизм в партнеров».

Губернатор края Александр Усс провел заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества Красноярского края и Республики Беларусь. Стороны обсудили итоги торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества за 2021 год. За это время внешнеторговый оборот края и Беларуси составил 182,7 млн долларов США. Красноярские предприятия экспортируют в братскую республику древесину, алюминий и изделия из него, семена рапса, пластмассы, драгоценные металлы. В свою очередь Беларусь обеспечивает регион широким спектром техники — грузовыми автомобилями, а также машинами специального назначения, запчастями к ним, продовольственными товарами.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак отметил, что за первое полугодие 2022 года рост совместного товарооборота республики и края достиг 187% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

—  Красноярский край для нас один из важнейших партнеров среди регионов Сибирского федерального округа. Прошлый год показал неплохие результаты по объему совместного товарооборота, результаты первых шести месяцев этого года вселяют оптимизм. Уверен, что дальнейшая совместная работа даст старт новым идеям, что особенно важно в нынешней напряженной ситуации санкционного давления, — подчеркнул Анатолий Сивак.

новости Новосибирска

Белорусы планируют расширить реализацию продукции легпрома в Новосибирске

Красноярский край и Республика Беларусь активно сотрудничают и в сфере образования. Вузы региона взаимодействуют с белорусскими партнерами в рамках договора о сотрудничестве в области образовательной, научной и общественно-культурной деятельности между СФУ и Витебским государственным университетом, заключенным в 2021 году.

— Продолжается международное сотрудничество в сфере здравоохранения. Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства и медицинские и научные организации Беларуси в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах разработки и реализации совместных проектов научно-инновационной деятельности. В октябре этого года планируется провести краевую конференцию по теме «Пересадка органов и посмертного донорства» с участием главного кардиохирурга республики Юрия Островского, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Красноярского края.

В конце заседания стороны подписали план мероприятий на 2023-2025 годы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном международном сотрудничестве. В плане говорится о взаимодействии в сферах промышленности — легкой, деревообрабатывающей, нефтехимической и агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, образования, науки, культуры туризма и охраны окружающей среды. Также в документе идет речь об инвестиционной деятельности и межрегионального сотрудничества в развитии побратимских связей между Красноярском, Минском и Могилевом, а также между Канском и Полоцким районом.

 

Ранее редакция рассказывала, что российские туроператоры предлагают шопинг-туры в Беларусь. 

Фото: pixabay.com автор: ValdasMiskinis

316

Рубрики : Экономика Бизнес ВЭД

Регионы: Красноярск Беларусь

Теги : международное сотрудничество ВЭД внешнеторговый оборот


акция протеста

Проект новой «мусорной» концессии содержит судебные риски

Противники строительства полигона провели очередную акцию протеста и уже готовят обращение в суд.
Читать статью >>
СКИФ Новосибирск

Разыгран конкурс по созданию оборудования для второй экспериментальной станции «СКИФ»

До конца 2022 года заказчик планирует провести еще два.
Читать статью >>
научное кино

В Новосибирске подбирают площадку для фабрики научного кино

Власти рассчитывают, что она начнет работать в регионе в 2024 году.
Читать статью >>
гибель пчел

Пчеловодов подвела скрытность

Предприниматели, не желающие официально регистрироваться, не смогли вовремя получить информацию об обработке полей ядохимикатами и предотвратить гибель пчел.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Проект новой «мусорной» концессии содержит судебные риски

31/08/2022, 11:34

Разыгран конкурс по созданию оборудования для второй экспериментальной станции «СКИФ»

31/08/2022, 10:12

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни

31/08/2022, 09:59

В Новосибирске подбирают площадку для фабрики научного кино

30/08/2022, 18:03
Популярное

В Германии «халявщиков» исключат из программы компенсаций на газ

31/08/2022, 11:54

Как передать показания счетчиков?

31/08/2022, 09:20

Новогодние праздники 2023 продлятся девять дней

30/08/2022, 17:29

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк ВТБ запустил подкаст о культуре и бизнесе

31/08/2022, 10:42

Банк «Левобережный» выдает кредиты для бизнеса по ставке от 10 % годовых

30/08/2022, 18:10

Доля некачественного бетона на рынке РФ составляет от 15 до 25%

30/08/2022, 16:31
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска