Внешнеторговый товарооборот Красноярского края и Беларуси вырос на 187%

Губернатор края Александр Усс провел заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества Красноярского края и Республики Беларусь. Стороны обсудили итоги торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества за 2021 год. За это время внешнеторговый оборот края и Беларуси составил 182,7 млн долларов США. Красноярские предприятия экспортируют в братскую республику древесину, алюминий и изделия из него, семена рапса, пластмассы, драгоценные металлы. В свою очередь Беларусь обеспечивает регион широким спектром техники — грузовыми автомобилями, а также машинами специального назначения, запчастями к ним, продовольственными товарами.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак отметил, что за первое полугодие 2022 года рост совместного товарооборота республики и края достиг 187% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Красноярский край для нас один из важнейших партнеров среди регионов Сибирского федерального округа. Прошлый год показал неплохие результаты по объему совместного товарооборота, результаты первых шести месяцев этого года вселяют оптимизм. Уверен, что дальнейшая совместная работа даст старт новым идеям, что особенно важно в нынешней напряженной ситуации санкционного давления, — подчеркнул Анатолий Сивак.

— Продолжается международное сотрудничество в сфере здравоохранения. Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства и медицинские и научные организации Беларуси в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах разработки и реализации совместных проектов научно-инновационной деятельности. В октябре этого года планируется провести краевую конференцию по теме «Пересадка органов и посмертного донорства» с участием главного кардиохирурга республики Юрия Островского, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Красноярского края.

Красноярский край и Республика Беларусь активно сотрудничают и в сфере образования. Вузы региона взаимодействуют с белорусскими партнерами в рамках договора о сотрудничестве в области образовательной, научной и общественно-культурной деятельности между СФУ и Витебским государственным университетом, заключенным в 2021 году.

В конце заседания стороны подписали план мероприятий на 2023-2025 годы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном международном сотрудничестве. В плане говорится о взаимодействии в сферах промышленности — легкой, деревообрабатывающей, нефтехимической и агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, образования, науки, культуры туризма и охраны окружающей среды. Также в документе идет речь об инвестиционной деятельности и межрегионального сотрудничества в развитии побратимских связей между Красноярском, Минском и Могилевом, а также между Канском и Полоцким районом.

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