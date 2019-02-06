Сбербанк выпустил более 12 тысяч карт туриста Алтая

Сибирский банк ПАО Сбербанк подвел предварительные итоги проекта «Карта туриста Алтая». К концу января выпущено более 12 тысяч карт. География эмиссии охватывает 24 региона Российской Федерации. Подавляющее большинство карт выпущено на территории Алтайского края и Республики Алтай. О популярности продукта говорит также и то, что средний оборот по одной карте на тысячу рублей выше по сравнению с личной (не зарплатной) дебетовой картой.

В 2019 году повышенные бонусы СПАСИБО можно будет получить при расчете по Карте туриста на всех АЗС, как на территории Алтайского края и Республики Алтай, так и во всех остальных регионах России, а также, приобретая ж/д- и авиа- билеты (кроме компании S7), в том числе через интернет.

Кроме того, партнеры проекта предлагают держателям карт дополнительные скидки на товары и услуги в размере от 3 до 10%. На сегодняшний день, в списке партнеров 50 компаний. Это туристические комплексы, базы, гостиницы, туроператоры, кафе и рестораны Алтайского края и Республики Алтай. Актуальный перечень партнеров, предоставляющих скидки, размещен на сайте информационного партнера проекта – портал о туризме «ВИЗИТАЛТАЙ.РФ».

Карта обладает полноценным функционалом международных платежных систем (бесконтактная оплата, смс-сервис «Мобильный банк», интернет-сервис и приложение Сбербанк Онлайн), действует как на территории России, так и за рубежом. «Карту туриста Алтая» с изображением алтайских красот можно оформить в любом отделении Сбербанка на территории РФ, а также самостоятельно на официальном сайте банка www.sberbank.ru. Годовое обслуживание составляет 1250 рублей (750 рублей – первый год + 500 рублей – дизайн), последующие годы – 450 рублей.

— Данный проект был запущен летом 2017 года совместно с правительствами Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня можно сказать, что он получил широкую популярность: стабильно растет и количество выпущенных карт, и количество компаний-партнеров. Это говорит о повышении туристической привлекательности региона и интересе клиентов Банка к новым продуктам, — отметил заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.

Фото: пресс-служба банка