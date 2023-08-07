Вода позеленела: чем опасно купание в августе

Синоптики радуют новосибирцев прогнозами с жаркой и солнечной погодой. Лето не спешит покидать Сибирь. Сегодня, 7 августа, за окном +26-28 градусов. Температура в Оби +23,4, а в водохранилище + 22,7 градусов. Жители области с удовольствием едут за город и отдыхают на берегу. Но, так называемый, бархатный сезон может доставить массу неприятностей.

— Купание уже некомфортное ни только из-за понижения температуры воды, но и из-за смены ее состава. На коже после купания может появится легкая пленка и зеленоватый налет. Это признаки естественного цветения водоема. В цветущих водоемах купаться не рекомендуется – это опасно для здоровья. В воде сейчас много фосфатов, нитратов и микробов, которые могут вызвать при попадании на тело человека или внутрь при глотании воды, дерматиты и кишечные отравления. Кроме того, в грязной воде могут размножаться возбудители менингита и энцефалита, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска.

Специалисты рекомендуют не купаться в цветущей воде и провести профилактические беседы с детьми, чтобы они не рисковали своим здоровьем.