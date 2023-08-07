Жертвами клещей в Новосибирской области стали 15 тысяч человек

Ежегодные акарицидные обработки парков и скверов не гарантируют людям стопроцентную защиту от клещей. В этом году с начала сезона в медицинские учреждения с укусами уже обратилось 15 тысяч человек. К концу лета активность насекомых не снизилась.

— За неделю наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано на территориях Мошковского, Новосибирского, Искитимского, а также на территориии Первомайского, Советского и Заельцовского районов. Преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов. Сейчас в разгаре сезон сбора грибов и поездки в лес совершаются чаще, поэтому напоминаем, что в целях профилактики инфекций, передающихся клещами, нужно использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, — рассказали в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

За период с начала эпидсезона по 1 августа диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 126 человек, диагноз «клещевой боррелиоз» — у 86 человек.

Специалисты напоминают, что наиболее надежным способом защиты являются профилактические прививки.