Более чем в 10 раз выросла стоимость патента у некоторых предпринимателей в Новосибирске

С начала 2024 года тема уплаты налогов по патенту для предпринимателей Новосибирской области, выбравших эту систему налогообложения, стала очень горячей. Это неудивительно. Судя по обращениям, с которыми ИП приходят на консультации в реготделение «ОПОРЫ РОССИИ», у части из них ставка по патенту в 2024 году выросла более чем в 10 раз:

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ИП из ИТ-сферы обнаружил, что вместо 5,7 тысячи рублей за 2024 год придется заплатить 93 тысячи.

У ИП, работающего в сфере грузоперевозок, патент подорожал с 79 до 192 тысяч в год. При этом предприниматели платят по системе «Платон», у них в 2023 году резко подорожали ГСМ, запчасти и т.д.

Такие примеры по результатам приема предпринимателей привела Infopro54 исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

— Не все ИП ожидали, что патент подорожает в несколько раз. Многие делали заявку на патент в 2023 году и не предполагали, что рост по величине патента будет настолько существенным. Когда предприниматели в этом году увидели свою ставку по патенту, то у многих встал вопрос: есть ли смысл продолжать деятельность. Кто-то задумался о сокращении сотрудников, — поясняет Кошелева.

По ее словам, чаще всего за консультацией по ситуации, связанной с повышением ставок по патенту, обращаются предприниматели из сферы ИТ, допобразования, производства и розницы.

При изучении ситуации эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» выяснили, что далеко не всегда возмущение предпринимателей объективно. Как пояснила Наталия Кошелева, многие ИП просто не владеют полной информацией о том, как вполне законно могут уменьшить платежи. Например:

Платеж по патенту можно сократить за счет вычета из него страховых взносов, если у ИП нет сотрудников. Это 49,5 тысячи рублей в год.

В ИП, где есть сотрудники, стоимость патента можно снизить путем вычета до 50% страховых взносов, уплаченных за сотрудников.

У ИП, работающих в ИТ-отрасли, в Новосибирске есть особая льгота: в течение 3 лет с момента создания предприниматели освобождаются от налогообложения.

К примеру, при годовом доходе в 1,5 млн рублей по патенту предприниматель в 2024 году заплатит 93 тысячи рублей, и это 1,3%. При работе по УСН платеж составит 6% (без страховых вычетов — 3,4-4% от суммы выручки), при выборе системы «доходы – расходы» — 15%, при этом система бухгалтерского учета в компании усложнится.

— Не исключаю, что волна негодования со стороны предпринимателей обусловлена тем, что до этого около 10 лет стоимость патента в регионе не менялась. В результате многие ИП после выплаты страховых взносов вообще не платили по патенту либо платили копейки, — говорит собеседница Infopro54. — На наш взгляд, в данной ситуации главное — не паниковать, а проконсультироваться с бухгалтерами, в том числе в «ОПОРЕ РОССИИ», оценить, какая система налогообложения сегодня наиболее эффективна для вашего бизнеса и позволяет оптимизировать выплату налогов. Например, в грузоперевозках можно не брать патент на весь год и исключить из него мертвый сезон. ИТ может получить освобождение от уплаты налогов и т.д.

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