В суд направлено дело о мошенничестве при капремонте крыш домов в Новосибирске

После приема у заместителя генерального прокурора России в Новосибирске были возбуждены уголовные дела в связи с хищением денег, выделенных на капремонт крыш многоквартирных домов.

Проверка показала, что в период с октября 2019 года по июнь 2022 года директор организации и ее муж, осуществлявший строительную деятельность без официального оформления, при производстве работ на крышах домов по адресам: ул. Первомайская д. 2 и 130, ул. Ученическая, д. 1, не в полном объеме выполнили работы. За проделанную работу они получили от собственников более 4 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

По результатам расследования прокуратура направила в суд дело директора организации и её мужа, обвиняемых в мошенничестве.

Чтобы возместить ущерб, суд наложил арест на их недвижимость, которая оценивается примерно в 3,6 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что курьера-мошенника на 4,5 года отправили за решетку под Новосибирском.