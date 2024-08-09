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В суд направлено дело о мошенничестве при капремонте крыш домов в Новосибирске

  • 09/08/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
В суд направлено дело о мошенничестве на капремонте крыш домов в Новосибирске
Ремонт осуществлялся без официального оформления.

После приема у заместителя генерального прокурора России в Новосибирске были возбуждены уголовные дела в связи с хищением денег, выделенных на капремонт крыш многоквартирных домов.

Проверка показала, что в период с октября 2019 года по июнь 2022 года директор организации и ее муж, осуществлявший строительную деятельность без официального оформления, при производстве работ на крышах домов по адресам: ул. Первомайская д. 2 и 130, ул. Ученическая, д. 1, не в полном объеме выполнили работы. За проделанную работу они получили от собственников более 4 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

По результатам расследования прокуратура направила в суд дело директора организации и её мужа, обвиняемых в мошенничестве.

Чтобы возместить ущерб, суд наложил арест на их недвижимость, которая оценивается примерно в 3,6 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что курьера-мошенника на 4,5 года отправили за решетку под Новосибирском.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт крыши прокуратура мошенничество


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