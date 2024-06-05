Прокуратура помогла многодетной семье получить земельный участок в Новосибирске

После вмешательства прокурора Краснозерского района Новосибирской области многодетная семья получила землю.
Ранее она были лишены права на предоставление земельного участка из-за расторжения брака родителей.
Как сообщили в прокуратуре региона, администрация рабочего поселка Краснозерское приняла незаконное решение снять семью с учета в связи с расторжением брака супругов.
Однако благодаря усилиям прокурора администрация посёлка признала мать с детьми в качестве лица, имеющего право на бесплатное получение земельного участка в собственность. В результате семья получила земельный участок.
— Виновное должностное лицо администрации муниципального образования привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что администрация отказала многодетной матери в земельном участке под Новосибирском.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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