Водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика-велосипедиста в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска водитель автомобиля «Ниссан Тиида» совершил наезд на восьмилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
— 50-летний водитель «Ниссана Тиида» у дома 25/1 по улице Олеко Дундича совершил наезд на мальчика-велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.
Ребенок доставлен в больницу. На месте ДТП работал наряд ДПС.
В конце мая глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков сообщил, что в регионе в 2024 году возросло число ДТП с участием детей. На 20 мая в регионе было зарегистрировано 126 аварии (рост 22%), в результате которых двое несовершеннолетних погибли, еще 140 — ранено.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске автомобиль сбил ребенка на электросамокате.
Фото предоставлено Госавтоинспекцией Новосибирска, автор- пресс-служба
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