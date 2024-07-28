Водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика-велосипедиста в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска водитель автомобиля «Ниссан Тиида» совершил наезд на восьмилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

— 50-летний водитель «Ниссана Тиида» у дома 25/1 по улице Олеко Дундича совершил наезд на мальчика-велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.

Ребенок доставлен в больницу. На месте ДТП работал наряд ДПС.

В конце мая глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков сообщил, что в регионе в 2024 году возросло число ДТП с участием детей. На 20 мая в регионе было зарегистрировано 126 аварии (рост 22%), в результате которых двое несовершеннолетних погибли, еще 140 — ранено.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске автомобиль сбил ребенка на электросамокате.