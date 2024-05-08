Женщина-мотоциклист пострадала в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

В ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске пострадала женщина-мотоциклист.
Дорожный инцидент произошел на территории Ленинского района днем 8 мая.
По информации ГИБДД, водитель за рулем автомобиля Haval ехал по мосту со стороны правого берега. При перестроении он совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki, двигавшегося в попутном направлении.
— В результате происшествия пострадала водитель мотоцикла, 33-летняя женщина. Она была доставлена в медицинское учреждение, — пояснили в городской Госавтоинспекции.
По факту аварии проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция сообщала о том, что в Первомайском районе Новосибирска загорелась маршрутка с пассажирами.
Фото: ГИБДД по Новосибирской области.
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