Водитель легковушки врезался в бетонное ограждение и вылетел на ж/д пути в Новосибирске

Сегодня, 21 августа, сотрудники МАСС участвовали в ликвидации последствий ДТП, которое произошло на спуске с Ключ-Камышенского плато.
У автомобиля с цистерной отказали тормоза. Водитель не справился с управлением и, влетев в бетонные ограждения, оказался на железнодорожных путях.
На фото, опубликованных в официальной группе МАСС в «ВКонтакте» перевернутый автомобиль, у которого повреждена кабина.
С водителем был 45-летний пассажир, которого спасатели оперативно освободили из покореженной машины. На снимке видно, что у него заблокирована нога. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.
– Водитель выбрался самостоятельно, – говорится в сообщении спасателей МАСС.
Напомним, что за первое полугодие 2024 года на территории Новосибирской области произошло 932 ДТП.
Ранее редакция сообщала о том, что пассажир Hyundai погиб после ДТП с ассенизаторской машиной под Новосибирском.
Источник фото: Спасатели МАСС
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