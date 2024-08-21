Водитель легковушки врезался в бетонное ограждение и вылетел на ж/д пути в Новосибирске

Сегодня, 21 августа, сотрудники МАСС участвовали в ликвидации последствий ДТП, которое произошло на спуске с Ключ-Камышенского плато.

У автомобиля с цистерной отказали тормоза. Водитель не справился с управлением и, влетев в бетонные ограждения, оказался на железнодорожных путях.

На фото, опубликованных в официальной группе МАСС в «ВКонтакте» перевернутый автомобиль, у которого повреждена кабина.

С водителем был 45-летний пассажир, которого спасатели оперативно освободили из покореженной машины. На снимке видно, что у него заблокирована нога. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

– Водитель выбрался самостоятельно, – говорится в сообщении спасателей МАСС.

Напомним, что за первое полугодие 2024 года на территории Новосибирской области произошло 932 ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажир Hyundai погиб после ДТП с ассенизаторской машиной под Новосибирском.